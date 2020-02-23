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Дуэлунд: Счастлив вернуться в игру, дальше будет только лучше

Премьер-лига
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Хавбек киевлян поделился впечатлениями после игры с "Ворсклой"

Дуэлунд: Счастлив вернуться в игру, дальше будет только лучше
Новина українською

Хавбек "Динамо" Миккель Дуэлунд рассказал о своей физической форме.

– Я должен быть всегда в такой форме, ведь я играю на позиции, где нужно много двигаться. Как правило, я являюсь тем игроком, кто набегает наибольший километраж за матч. Поэтому я тяжело тренируюсь каждый день чтобы мое тело было готово к таким нагрузкам.

Я должен быть готов не только бегать больше других, но и быстрее других. Сейчас я чувствую, что пребываю в прекрасной форме.

– Сегодня ты играл на своей привычной позиции в центре. Есть вероятность увидеть тебя на фланге, где сегодня играл другой номинальный центрхав?

– Думаю, Буяльский все же больше подходит для игры на фланге, чем я. Возможно, мне было бы непросто сразу адаптироваться на непривычной позиции, ведь я пропустил долгий период, давно не играл в матчах с такой ответственностью, где идет борьба за очки в премьер-лиге, и цена ошибки возрастает.

– Как лично для себя оценишь сегодняшний матч, первый официальный за основной состав после долгой паузы?

– Сегодня я очень счастлив. Не только потому что мы взяли три очка в непростой игре, но и потому что я вернулся в игру. Я чувствую себя лучше, чем когда-либо за очень долгий период времени. Надеюсь, для меня это только начало белой полосы, и дальше будет только лучше, – сказал Дуэлунд официальному сайту клуба.

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В статье: Динамо (Киев) Миккель Дуэлунд
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