Александрия - Колос. Анонс и прогноз на матч

До истории с долгом Баришича дела в "Александрии" шли почти идеально. Команда Владимира Шарана достойно прошла осенью дистанцию, выдержав напряжение трех фронтов, и уверенно проводила зимнюю подготовку. И здесь как снег на голову - запрет регистрировать новичков. В конце концов, ничего страшного в этом нет - обойма у александрийцев достаточно большая, чтобы спокойно начать вторую часть чемпионата. Но психология - сложная штука. Неудача в первом официальном матче года может посеять сомнения, что никогда не идет на пользу игре. А соперник, между тем, крайне мотивирован. В Ковалевке понимают, что к первой шестерке их команда вряд ли готова уже сейчас, однако не откажут себе в удовлетворении обойти на вираже "Мариуполь".

Украинская Премьер-лига. 19-й тур

23 февраля. Александрия. Стадион "Ника"

"Александрия" 14:00 "Колос"

Телетрансляция - Футбол 1

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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

"Александрия" начинает весеннюю часть на пятом месте с отставание от "Зари" в четыре очка. "Колос" - седьмой, Ковалевская команда по итогам 19-го тура могут обойти "Мариуполь", но для этого нужно победить на "Нике".

Матч первого круга завершился ничьей. На гол Дениса Костишина с пенальти "Александрия" ответила результативным ударом Бабогло. Это пока единственная официальная встреча соперников в истории.

"Александрия" во время сборов сыграла 11 матчей - в семи из них победила, однажды сыграла вничью и трижды проиграла. Чаще всего команда Шарана играла с представителями Болгарии - четыре раза, также встречалась с командами из Армении, Казахстана, Македонии, Грузии и Украины. В последних двух поединках александрийцы проиграли - "Динамо" из Тбилиси и "Днепру-1".

"Колос" на сборах сыграл на один матч меньше - 10. Статистика +4 = 2 -4, разница мячей 16:13. Ковалевская команда выигрывала в начале собрания, а завершила четырьмя поражениями подряд ("Спартак" Трнава, "Житесу", "Подбескидзе" и "Шахтер" Солигорск).

Лучшими бомбардирами стали Денис Устименко в "Александрии", который забил четыре раза, и Денис Антюх из "Колоса", поразивший ворота соперника пять раз.

"Александрия" зимой подписала трех игроков - универсал Артем Гордиенко вернулся из Молдовы, защитник Богдан Мишенко из Беларуси, Роман Вантух арендованный у "Динамо", первую часть сезона он сыграл в составе "Олимпика". Однако пока заявить новичков на сезон клуб не может.

"Колос" был значительно активнее. Во-первых, Коваливка подписала двух опытных центральных полузащитников - Андрея Богданова и Кирилла Петрова (может сыграть и в защите). Во-вторых, обновили фланги обороны за счет Евгения Ефремова из "Оболони-Бровар" и Владислава Емця из "Зари". Также в Ковалевку переехали вратарь Евгений Кучеренко, который до этого играл за португальскую "Лейрию", и латвиец Владиславс Соловейчикс. Покинул команду Нехтий, Кизилатеш, Сахневич, Мигунов, Рябов и Охрончук.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Владимир Шаран, очевидно, возьмет за основу тех игроков, на которых делал ставку в первой части. Поэтому в защите увидим Пашаева, Мирошниченко, Дубру и Бабогло. Опорника плей-мейкера сыграет Гречишкин, Банада будет действовать от штрафной до штрафной, есть вопросы по Ковальцу - Кирилл не играл в последних контрольных матчах из-за повреждения. Если его не будет, с первых минут сыграет Грицук. На флангах атаки ожидаем Лучкевича и Третьякова, интересно, кого выпустит Шаран на острие - опытных Ситало или Безбородко, или может молодого Устименко, который отлично проявил себя на сборах.

Панькив - Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко - Гречишкин, Банада - Лучкевич, Ковалец, Третьяков - Ситало

Состав "Колоса" спрогнозировать труднее. Руслан Костышин, похоже, достиг идеала - по два игрока на одну позицию. В центре защиты есть четыре претендента - Петров, Гавриш, Максименко и Парамонов. На флангах все же ожидаем Черноморца и Зозулю, которые играли осенью. Андрей Богданов должен выйти в центре поля, рядом с ним ожидаем Ориховского. Вильхамссон сыграет на острие, ниже него - Смирный, на флангах есть Ильин и Волков, хотя и выход Кожушко, Антюха или Морозко исключать не стоит.

Волынец - Чорноморець, Гавриш, Парамонов, Зозуля - Ильин, Богданов, Ориховский, Волков - Смирный, Вильхамссон

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АЛЕКСАНДРИЯ - КОЛОС 2: 1

Ковалевцы умеют создавать проблемы фаворитам, однако на этот раз вряд ли "Колосу" удастся создать сенсацию. "Александрия" не изменила состав, поэтому и игровые связи не нарушила, на сборах выступала убедительнее и играть будет дома. Хотя Владимир Шаран жаловался на действия своей защиты, поэтому стоит ожидать, что соперник сумеет распечатать ворота Панькив.