Пятов: Десна не просто так находится столь высоко, у них хорошая команда

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал предстоящий матч 19-го тура УПЛ с "Десной".

"Мы знаем их хорошо. У них состав не сильно изменился, лишь пара человек новых. "Десна" – хорошая команда, которая не зря находится столь высоко. У них задачи стоят серьезные, поэтому наш соперник будет очень мотивирован.

Увидите в воскресенье все. Мы прошли сборы, мы готовы. У нас не 11 игроков, а 27, поэтому у тренерского штаба хватает людей для выбора состава", – сказал Пятов.