Премьер-лига
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Пятов: Десна не просто так находится столь высоко, у них хорошая команда
Голкипер поделился ожиданиями перед сегодняшней встречей
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал предстоящий матч 19-го тура УПЛ с "Десной".
"Мы знаем их хорошо. У них состав не сильно изменился, лишь пара человек новых. "Десна" – хорошая команда, которая не зря находится столь высоко. У них задачи стоят серьезные, поэтому наш соперник будет очень мотивирован.
Увидите в воскресенье все. Мы прошли сборы, мы готовы. У нас не 11 игроков, а 27, поэтому у тренерского штаба хватает людей для выбора состава", – сказал Пятов.
Начало матча запланировано на 17.00.
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Источник:Footboom
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