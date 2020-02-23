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Пятов: Десна не просто так находится столь высоко, у них хорошая команда

Премьер-лига
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Голкипер поделился ожиданиями перед сегодняшней встречей

Пятов: Десна не просто так находится столь высоко, у них хорошая команда
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал предстоящий матч 19-го тура УПЛ с "Десной".

"Мы знаем их хорошо. У них состав не сильно изменился, лишь пара человек новых. "Десна" – хорошая команда, которая не зря находится столь высоко. У них задачи стоят серьезные, поэтому наш соперник будет очень мотивирован.

Увидите в воскресенье все. Мы прошли сборы, мы готовы. У нас не 11 игроков, а 27, поэтому у тренерского штаба хватает людей для выбора состава", – сказал Пятов.

Начало матча запланировано на 17.00.

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В статье: Андрей Пятов Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Footboom
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