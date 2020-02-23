Егише Меликян: Рад, что из армян во Львове я не один

В канун старта весенней части сезона-2019/20 наставник "Львова" поделился в эксклюзивном интервью с корреспондентом UA-Футбол впечатлениями об особенностях зимней подготовки его подопечных, рассказал о кадровых потерях и приобретениях, а также заявил о твердом намерении выучить украинский язык.

- Нынешняя зима в Украине оказалась настолько теплой, что многие специалисты наверняка подумали о целесообразности проведения сборов за рубежом. А каково ваше мнение на этот счет?

- Думаю, по-любому нужно ехать за рубеж. Именно там есть возможность проводить спарринги с теми командами, с которыми хотелось бы играть. Понятное дело, тренироваться в Украине этой зимой мы могли бы, но вот таких соперников в контрольных матчах, как были у нас в Турции, здесь бы не нашли. Играть между собой с украинскими командами - это совсем не тот эффект, как в поединках с представителями разных стран. Ведь встречи с зарубежными спарринг-партнерами являются неоценимым опытом.

- Работой, проведенной в Турции, остались довольны?

- Если взять в целом, то да. Это касается и качества спарринг-партнеров, и погодных условий. Хотя абсолютно во всем тренер не может (да и не должен) быть доволен. Ведь ничего идеального быть не может.

- В последнем спарринге турецкого сбора соперником вашей команды был армянский "Лори". Среди соотечественников ваши старые знакомые были?

- Из футболистов в силу возраста - нет, так как поколение уже другое. А вот из сотрудников клуба знакомых встречал - знаю доктора, масажиста, администатора...

- Нынешней зимой команде не удалось избежать традиционных для этой поры года кадровых изменений. Потерю кого из футболистов считаете наиболее серьезной?

- К ним я отнес бы двух наших легионеров - Мартана и Педро. Оба были ключевыми игроками нашего состава.

- Уход Педро в финский клуб КуПС, который в предстоящем еврокубковом сезоне будет выступать в розыгрыше Лиги чемпионов, считаете шагом вперед?

- Если бы он остался во "Львове", то у него, я уверен, тоже был бы шаг вперед. Но Педро перешел в финскую команду, где тоже будет прогрессировать.

- По поводу своего желания покинуть клуб футболисты с вами советуются?

- По-разному бывает: кто-то советуется, а кто-то полагается лишь на свое мнение. Это их право, их личная жизнь. Если же кто-то считает, что я не как тренер, а больше как старший и более опытный товарищ могу что-то посоветовать, то с удовольствием готов подсказать. С Мартаном я имел разговор. Мы с ним поговорили, и я его понял.

- Поиск достойной замены еще продолжается?

- Нет. Комплектация полностью завершена, и на данном этапе мы сосредоточились на подготовке к возобновлению чемпионата.

- Скольких кандидатов проверили в контрольних матчах этой зимой?

- Вживую - мало, а вот при помощи современных аналитических направлений - таких, как InStat и Wyscout, очень большое количество футболистов просмотрели. В наше время многие клубы пользуются этими программами, что экономит и силы, и средства, и время. Стоит только посмотреть того или другого игрока - и на основании этого принимаешь решение.

- Кто из потенциальных новичков перешел в разряд полноправных "сине-золотых львов" в канун возобновления чемпионата?

- С нами подписали контракт украинский полузащитник Артем Недоля и бразильский нападающий Матеус Яковелли.

- Во время турецкого сбора в расположении вашей команды на просмотре находился еще один бразильський легионер. Какова его судьба?

- Да, действительно, был у нас бразилец. Однако он не прошел просмотр и уже покинул расположение "Львова". Его уровень мастерства нас не устроил.

- Освоиться в роли главного тренера "Львова" за неполные четыре месяца уже успели?

- Считаю, что этот клуб для меня родной, и чувствую себя в нем, как дома. Во "Львове" я полностью отдаюсь работе, вкладывая в него душу и сердце.

- За шесть туров, проведенных "сине-золотыми львами" под вашим руководством в нынешнем чемпионате, удалось набрать почти столько же очков, сколько было взято при тренерстве ваших предшественниках в двенадцати турах. Как вы сумели мотивировать подопечных?

- Одной фразой всех тонкостей не расскажешь. Это очень большой объем работы, который приходится выполнять каждый день. И не только мне, а всем подразделениям нашего клуба, начиная от президента до рядового работника. У нас все получилось, так как команда верила в меня, а я верил в команду. Мне удалось найти нужные слова и подход к футболистам. Плюс очень важной лично для меня была поддержка президента клуба.

- В разгар турецкого сбора вы сказали, что игра команды улучшается с каждым сыгранным матчем. Насколько она близка к оптимальной в преддверии старта весенней части нынешнего чемпионата?

- Думаю, где-то на семьдесят процентов.

- Получается, что набирать остальные тридцать придется уже по ходу весенней части сезона?

- Конечно. Из своего опыта могу сказать, что в это время на пик формы редко какая команда выходит. Это уже потом, набирая ее от матча к матчу, футболист по части готовности постепенно выходит на оптимальный уровень. Для этого может понадобиться два-три или четыре тура. Я это не утверждаю с твердым убеждением, а лишь высказываю свое личное мнение. Может, другой специалист скажет по-другому. И будет по-своему прав.

- В нынешнем тысячелетии в Украине в роли игрока и тренера вы провели уже свыше десяти лет. Во Львове чувствуете себя комфортно?

- Да. Хотя за те несколько месяцев, сколько я в этом городе нахожусь, лишь один раз отправился поужинать в ресторан. Все остальное время провожу на базе, никуда не выхожу. С октября месяца попросту не успеваю, так как приходится много работать.

- Известно ли вам, что во Львове среди огромного количества достопримечательностей есть Армянский кафедральный собор на улице Армянской?

- Знаю об этом хорошо. Я очень хочу туда попасть, и при первой же возможности планирую обязательно это осуществить.

- А с представителями армянской общины, которая насчитывает ни много ни мало шесть тысяч человек, встретиться еще не успели?

- Нет, ни с кем из них я не общался из-за все той же нехватки времени. Но об армянской общине Львова, конечно же, наслышан. Очень рад тому, что в городе я не один, и нас, армян, в нем много (улыбается). Главное, что их поддержку я чувствую душой.

- Надо полагать, что количество болельщиков у "Львова" благодаря представителям армянской общины со временем станет еще большим?

- Все зависит от меня. Если я буду правильно работать и давать результат, то людей на наших матчах будет много. Я надеюсь, что не разочарую болельщиков. Не только их армянскую часть, но и украинскую, разумеется (улыбается).

- Украинский язык, на котором говорят во Львове, понимаете?

- Понимаю. Но говорить на нем мне пока что тяжело. Тем не менее, украинский язык учу. Стараюсь узнавать все больше и больше новых слов, интересуюсь ими, спрашиваю: что и как? Надеюсь, что через какое-то время буду по-украински не только понимать, но и разговаривать. Для меня это очень важно.