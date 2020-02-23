  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карпаты - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(3 голосов)

Смотрите на UA-Футбол LIVE трансляцию матча 19 тура УПЛ

Карпаты - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Обе команды зимой генерировали много новостей. "Карпаты" вообще можно считать главным ньюсмейкером украинского футбола: клуб остался без финансирования, затем поставить львовянам плечо согласился горсовет, но точка в будущем "зелёно-белых" до сих пор не поставлена. "Днепр-1" же удивлял своей трансферной работой и желанием не просто приглашать свободных агентов, а даже покупать их. При таких раскладах фаворит в паре видится однозначным, но как будет на самом деле?

Ранее журналисты UA-Футбол сделали свой прогноз на предстоящий матч.

"Карпаты" - "Днепр-1" смотреть онлайн текстоую трансляцию можно здесь - это самый удобный способ следить за этим поединком в режиме лайв.

Прямую видеотрансляцию встречи смотрите прямо в этой новости в плеерах Youtube-канала FootballHub и телеканала "УНІАН".

Favbet лига, 19-й тур
Стадион: "Украина" (Львов)
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары)
Карпаты 14:00 Днепр-1

Трансляция "УНІАН" (по подписке 1plus1.video)

Трансляция FootballHub (бесплатно)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...