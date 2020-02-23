Карпаты - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Обе команды зимой генерировали много новостей. "Карпаты" вообще можно считать главным ньюсмейкером украинского футбола: клуб остался без финансирования, затем поставить львовянам плечо согласился горсовет, но точка в будущем "зелёно-белых" до сих пор не поставлена. "Днепр-1" же удивлял своей трансферной работой и желанием не просто приглашать свободных агентов, а даже покупать их. При таких раскладах фаворит в паре видится однозначным, но как будет на самом деле?

Ранее журналисты UA-Футбол сделали свой прогноз на предстоящий матч.

"Карпаты" - "Днепр-1" смотреть онлайн текстоую трансляцию можно здесь - это самый удобный способ следить за этим поединком в режиме лайв.

Прямую видеотрансляцию встречи смотрите прямо в этой новости в плеерах Youtube-канала FootballHub и телеканала "УНІАН".

Favbet лига, 19-й тур

Стадион: "Украина" (Львов)

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары)

Карпаты 14:00 Днепр-1

Трансляция "УНІАН" (по подписке 1plus1.video)

Трансляция FootballHub (бесплатно)