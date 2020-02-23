Карпаты - Днепр-1 - 1:1. Прощай шестерка

"Днепр-1" обязан был выигрывать этот матч, если еще желает попасть в топ-6. Но "Карпаты" были против и выглядели даже лучше.

Старт матча выдался неожиданным в том плане, что гости не смогли захватить инициативу. Создалось даже впечатление, что это они, а не "Карпаты", занимались комплектованием состава фактически накануне возобновления сезона. Львовянам удавались комбинации в короткий пас и регулярные забегания за спину с последующими вертикальными передачами, чаще всего на Ростислава Ляха, который играл справа. Матар и Притула, проводившие первый матч в основе "Карпат", также здорово дополняли друг друга в атаке, что создавало опасность у ворот Юрчука регулярно.

"Днепр-1" рассчитывал на старую гвардию, из зимних новичков вышли с первых минут лишь Адамюк и Ди Франко. Но самыми активными у гостей были не они, а Коркишко и Супряга. Первый даже пытался забить ударом через себя, но акцентированным этот выстрел не получился. Владислав же не только искал пространство на острие, но и отходил вглубь поля, принимая участие в подыгрыше партнерам.

Первым опасным моментом со стороны хозяев имел шанс стать штрафной от Егора Назарины. Но мяч слетел с ноги и прошел намного выше ворот. Зато Геннадий Пасич, который также дебютировал в "бело-зеленой" футболке (как и почти полсостава "Карпат"), навесил слева и Матар опередил защитников и вратаря, протолкнув мяч в сетку. Подозрения на офсайд не были беспочвенными, но свисток арбитра промолчал. Вскоре пара центральных защитников "Днепра-1" могла организовать себе проблемы самостоятельно, опять прошел безобидный прострел с того же фланга и Папа Гуйе промахнулся по мячу, а не ожидавший такого подвоха от коллеги, Логинов, вместо того, чтобы выбить подальше, срезал в штангу собственных ворот. К счастью для Дмитрия Михайленко и его команды, мяч ушел за лицевую вне створа. Еще через несколько минут опасно приложился издали Лях и Юрчук с огромным трудом справился с ударом. Добить Пасичу не позволили уже защитники.

Лишь в концовке первого тацйма днепряне заиграли в привычный футбол, когда проходило больше двух коротких передач и вся комбинационная работа строилась на неплохой скорости. Результат не заставил себя долго ждать - Батагов вырезал длинную диагональ на Коркишко, который оказался у левого углового флага. Дмитрий выждал момент для проникающей передачи в центр штрафной площадки на врывающегося Полевого, а Владимир прострелил на дальнюю штангу, где одиноким остался Супряга. Третий гол "Днепра-1" в ворота "Карпат" в сезоне и все три на счету Владислава!

Удивительное дело, но после перерыва снова более активными были хозяева. "Днепр-1" же, будто бы забыл о задаче побеждать во Львове любой ценой. Активным был у "Карпат"левый фланг, поэтому неудивительно, что именно Дубинчак пробивал опасно, правда немного неточно. Вскоре снова слева был сделан навес, который Папа перерывать головой не стал, чем внес сумятицу в действия Полевого. Судорожно выбивая мяч на угловой, Владимир едва не срезал его в свои же ворота.

Дмитрий Михайленко выпустил на поле Вакулко и Чичикова в надежде освежить игру в атаке, но это ему так и не удалось. Супряга оказался во втором тайме напрочь отрезанным от остальной команды, а что-то интересное придумать пытался лишь Коркишко. Придумал, правда не гол, а удаление для оппонента по флангу Дубинчака. Спустя пару минут Дмитрий пытался повторить трюк, подставившись под фол в штрафной, но в этот раз Кутаков наградил его уже "горчичником" за симуляцию.

Львів. Стадион "Украина"

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская область)

Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)

Карпаты - СК Днепр-1 1:1 (1:1)

Голы: Матар Дийе 24 - Владислав Супряга 41

Карпаты: Олег Кудрик, Дмитрий Клёц, Матар Дийе, Владислав Дубинчак, Егор Назарина, Андро Гиоргадзе, Тим Халл, Геннадий Пасич, Марвин Мартинс, Ростислав Лях, Остап Притула (Артём Козак 88)

СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Сергей С.Кравченко, Дмитрий Коркишко, Владимир Полевой, Сергей Булеца (Алексей Чичиков 73), Сергей Логинов, Франциско Ди Франко, Папа Гуйе, Арсений Батагов (Юрий Вакулко 75), Владислав Супряга

Предупреждения: Владислав Дубинчак 22, Дмитрий Клёц 52, Геннадий Пасич 58, Матар Дийе 82, Владислав Дубинчак 89 - Арсений Батагов 65, Владимир Адамюк 74, Дмитрий Коркишко 90

Удаление: Владислав Дубинчак 89

Учитывая, что в 20-м и 21-м турах "Днепр-1" будет играть с грандами отечественного футбола, его шансы отыграть четырехочковое отставание от шестого места тают на глазах. "Карпаты" же остаются последними, но с такой игрой надежда на спасение от вылета точно есть!