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Александрия - Колос 1:2. Страхи Шарана становятся реальностью

Премьер-лига
(2 голосов)

Ковалевская команда прерывает внушительную домашнюю серию бронзового призера

Александрия - Колос 1:2. Страхи Шарана становятся реальностью
Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

Невозможность заявить новичков из-за долга Баришичу ​​существенно ограничила возможности Владимира Шарана. Хвостом с осенней части чемпионата тянулась за "Александрией" дисквалификация Мирошниченко и Лучкевича, из-за проблем со здоровьем тренер не мог использовать Пашаева, Безбородько, Шастала, Ковальца. Отсутствие последнего для "Александрии" особенно болезненна - роль Кирилла ранее выполнял Грицук, он и сейчас вышел с первых минут, однако дать ту же остроту и нестандартность действий Василий не смог.

Оставшись без фланговых защитников, Шаран был вынужден экспериментировать с линией обороны. Центральный хавбек Банада был переведен на правый фланг, слева играл номинальный центрбэк Шендрик. На острие тренер предпочел Ситало, а не молодого Устименко, который стал лучшим бомбардиром команды на сборах.

"Колос" за зиму обновился на треть. Руслан Костышин сходу доверил место на флангах защиты новичкам Емцу и Ефремову, рядом с Гавришем в центре обороны вышел Кирилл Петров. Андрей Богданов действовал в центре поля вместе с Ориховским. Фактически новичком на уровне УПЛ можно считать и Александра Бондаренко, который пропустил первую часть чемпионата из-за травмы (выступления за "Оболонь" в элите были очень давно). 30-летний форвард выиграл конкурентую борьбу в исландца Вильхамссона.

Первый тайм стал мукой для болельщиков, тренеров и, видимо, для самих футболистов. Последние, очевидно, не смогли перестроиться из комфортных условий в южных краях на украинские реалии. Хотя по крайней мере с экрана ТВ поле стадиона "Ника" выглядело вполне приемлемым как для февраля. Соперники грешили большим количеством ошибок в простых ситуациях (показательный момент - пас Ориховского в аут и ироническая улыбка Костишина) и мелкими фолами, что "рвали" игру. Говорить о каких-то опасных моментах за 45 минут не приходится.

Другое дело второй тайм! "Колос" открыл счет, когда Руслан Костышин еще не успел выйти из-под трибун. Ореховский отдал на Смирного, тот развернулся, подработал и классно пробил с 20-ти метров в нижний угол - Панькив мяч рукой задел, но не спас. Реакция Шаран была мгновенной - Бабогла заменил Бухал, а вместо Задераки вышел Протасов. "Александрия" увеличила интенсивность и на 61-й минуте сравняла счет, хотя явных предпосылок для этого не было. Дубра выполнил пас со своей половины поля, защитники "Колоса" не смогли перехватить и Ситало пробросил мяч мимо Волиньця, после чего издевательски обыграл Гавриша и закатил в пустые ворота.

На определенный период "Александрии" удалось прижать "Колос" к его воротам. Ближе всех к успеху был Довгий - сначала Алексей бил слета после скидки Шендрика, а потом сам, ворвавшись в штрафную на подачу с углового, пробил головой - в обоих случаях немного неточно.

Но поддержать такое давление хозяева не смогли - "Колос" несколькими атаками дал понять, что не собирается цепляться за ничью, а готов замахнуться на победу. Петрову не повезло совсем немного после удара головой, с мощным выстрелом Богданова издалека справился Панькив. А лучший момент упустил Кожушко, вышедший на замену. Олег выскочил на свидание с опытным голкипером после ошибки защитника, но переиграть опытного кипера не смог.

В последние минуты "Александрия" апеллировала к арбитру по пенальти - после удара Протасова мяч попал в руку Петрову, однако Иванов находился рядом и решил не наказывать ковалевцев. Полумомент имел Шендрик, который неточно бил из неудобного положения с угла вратарской. В конце концов, в своем стремлении вырвать победу в первом матче года "Александрия" пропустила выпад соперника уже в компенсированное время. Кожушко бросили в прорыв по левому флангу, тот ворвался в штрафную и прострелил на Смирного, которому оставалось попасть в пустые ворота!

1:2 - "Колос" прервал победную домашнюю серию "Александрии" в чемпионате, которая насчитывала шесть матчей. Опасения Шаран относительно надежности обороны своей команды оказались не беспочвенными - "Колос" создал немало проблем и заслужил сенсационную победу над бронзовым призером, которая вывела его на шестое место. Интересно, что "Александрия" в двух матчах с дебютантом элиты набрала лишь одно очко.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур
23 февраля. Александрия. Стадион "Ника". Начало – 14:00
"Александрия" - "Колос" 1:2
Голы: Ситало 61 - Смирный 46, Смирный 90+2
"Александрия": Панькив – Банада, Бабогло (Бухал 52), Дубра, Шендрик – Гречишкин, Довгий (Устименко 78) – Задерака (Протасов 52), Грицук, Третьяков – Ситало
Тренер: Владимир Шаран
"Колос": Волынец – Емец, Гавриш, Петров, Ефремов – Ильин, Ориховский, Богданов (Задоя 90+3), Морозко (Вильхамссон 71) – Бондаренко, Смирный
Тренер: Руслан Костышин
Арбитр: Юрий Иванов
Предупреждения: Бабогло 31, Довгий 53, Ситало 77 – Бондаренко 74, Волынец 76, Смирный 90+2
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В статье: ФК Александрия Артем Ситало Колос (Ковалевка) Евгений Смирный
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Комментарии (15)
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Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
23.02.2020 в 15:59
Пистуй в ООС Родину защищать, диванный питарас
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+2
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.02.2020 в 16:16
Його родина Магадан
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+1
-1
Djibouti (Djibouti)
23.02.2020 в 16:07
Александрия без Лучкевича и Ковальца играла очень хорошо, Петрову вторую желтую, удаления и пенальти, проигрыша Александрия уж точно не заслуживала
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+1
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
23.02.2020 в 16:13
Насчёт очень хорошо - это только во втором тайме. Загнали колхозников, но вмешался питарас со свистком
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+2
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
23.02.2020 в 16:04
Петрову мяч попал в выставленную клешню, тридвараз в чёрном проигнорил
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+1
0
вручий (Светловодск-Киев)
23.02.2020 в 16:03
Нежданчик...
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0
-1
Arsenals (Днепр)
23.02.2020 в 16:03
уроды шаранские проиграл из-за них две тысячи
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0
-4
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
23.02.2020 в 16:04
Уроды во Львове ничейку с Карпатами скатали
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0
-4
Arsenals (Днепр)
23.02.2020 в 16:07
так обьясни как твои уроды даже 1х сыграть не смогли
0
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
23.02.2020 в 16:14
Не перекладывай с больной головы на здоровую. Игру в Алексе не смотрел и не писти
0
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
23.02.2020 в 16:19
Объясни, как твои уроды суррогатные вничью с Карпатами скатали?)))
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0
-1
Arsenals (Днепр)
23.02.2020 в 16:27
те кто играл с Карпатами в тове твоих шаранских надрали это-раз,а два я статистику вижу,так что не писти ты!!!!!
0
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
23.02.2020 в 16:01
Соревновались 2 физрука. Кто кого перебегает.
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+1
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
23.02.2020 в 15:58
Ипанный колхоз, судейка тридвараз
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+1
-3
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Nelviv`yanyn (На жаль)
23.02.2020 в 16:02
Не смотрел матч. Опять миллион желтых?
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0
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