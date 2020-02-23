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Сергей Шебек: Арбитр поступил правильно, не назначив пенальти в ворота Колоса

Премьер-лига
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Александрия - Колос 1:2. Судейский анализ матча

Сергей Шебек: Арбитр поступил правильно, не назначив пенальти в ворота Колоса
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче "Александрия" - "Колос" состоялась сенсация, ведь трудно было спрогнозировать то, что хозяева не возьмут ни одного очка. Но команда Шарана проявила себя с наихудшей стороны – и судейство здесь ни при чем.

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек хвалит Юрия Иванова за принятое решение на 85-й минуте, но отмечает и помарки арбитра. Говорит, что претензии могут быть к трактовке арбитром игры локтями. "Он пропускал игру локтями. Фолы фиксировал, но не наказывал игроков желтыми карточками. Например, в первом тайме Бондаренко явно сыграл локтем в лицо Бабогло, судья зафиксировал фол, но не вынес нарушителю предупреждение. А во втором тайме Бондаренко таки получил желтую карточку, поэтому могло быть удаление. Также не отреагировал Иванов на удар Петрова рукой в ​​лицо оппоненту. Здесь арбитр проявил халатность", - отметил Сергей Александрович.

А вот относительно резонансного эпизода на 85-й минуте двусмысленности быть не может: судья справедливо не зафиксировал нарушение правил в исполнении Петрова, когда Кириллу мяч в штрафной попал в руку. "Арбитр поступил правильно, не назначив пенальти. Иванов видел эпизод четко и руководствовался правильными критериям. Мяч прилетел с близкого расстояния, Петров отворачивался от мяча и главное – мяч попал в прижатую руку Петрова. Поэтому здесь не может быть и речи о пенальти", - отметил эксперт.

Добавим, что "Колос" победил "Александрию со счетом 2:1

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В статье: Сергей Шебек ФК Александрия Колос (Ковалевка)
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Djibouti (Djibouti)
23.02.2020 в 16:45
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