Сергей Шебек: Арбитр поступил правильно, не назначив пенальти в ворота Колоса

В матче "Александрия" - "Колос" состоялась сенсация, ведь трудно было спрогнозировать то, что хозяева не возьмут ни одного очка. Но команда Шарана проявила себя с наихудшей стороны – и судейство здесь ни при чем.

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек хвалит Юрия Иванова за принятое решение на 85-й минуте, но отмечает и помарки арбитра. Говорит, что претензии могут быть к трактовке арбитром игры локтями. "Он пропускал игру локтями. Фолы фиксировал, но не наказывал игроков желтыми карточками. Например, в первом тайме Бондаренко явно сыграл локтем в лицо Бабогло, судья зафиксировал фол, но не вынес нарушителю предупреждение. А во втором тайме Бондаренко таки получил желтую карточку, поэтому могло быть удаление. Также не отреагировал Иванов на удар Петрова рукой в ​​лицо оппоненту. Здесь арбитр проявил халатность", - отметил Сергей Александрович.

А вот относительно резонансного эпизода на 85-й минуте двусмысленности быть не может: судья справедливо не зафиксировал нарушение правил в исполнении Петрова, когда Кириллу мяч в штрафной попал в руку. "Арбитр поступил правильно, не назначив пенальти. Иванов видел эпизод четко и руководствовался правильными критериям. Мяч прилетел с близкого расстояния, Петров отворачивался от мяча и главное – мяч попал в прижатую руку Петрова. Поэтому здесь не может быть и речи о пенальти", - отметил эксперт.

Добавим, что "Колос" победил "Александрию со счетом 2:1