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Шахтер - Десна 1:0. Сложнее, чем с Бенфикой

Премьер-лига
(2 голосов)

Гости практически сумели отстояли ничью

Шахтер - Десна 1:0. Сложнее, чем с Бенфикой
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Шесть замен от Каштру после игры с "Бенфикой" четко обозначили планы португальца - с "Десной" сыграет резерв (благо отрыв позволяет), а все силы будут сохранены на Лиссабон. Это давало хорошие шансы гостям, как минимум, на ничью. Ведь без Тайсона, Исмаили и Марлоса "горняки" смотрятся в атаке безыдейно.

И если состав "Шахтера" многих удивил, то ход матча оказался крайне предсказуем - хозяева, как всегда, держат мяч и пытаются хоть что-то создать впереди, "Десна" же просто внимательно играет в обороне. Именно вторые гораздо лучше справились со своим заданием, не позволяя сопернику комфортно себя чувствовать возле своей штрафной.

За весь первый тайм было всего два момента, которым можно приписать пометку "опасный". Сначала Додо неплохо пробежал по флангу и прострелил на Мораеса, но Жуниор пробил в "молоко". А перед самым перерывом оборонные редуты соперника удалось проскочить Тете. Его удар даже заставил Паста вступить в игру. Не густо, как для центрального матча тура.

"Северяне" за первые 45 минут создали ноль голевых моментов, но придя обозленными после перерыва сходу могли открыть счет. Прекрасный шанс упустил Филиппов (с грандами такие моменты нужно реализовывать обязательно), получивший передачу в районе 11-метров. Удар был мощным, но тут смог проявить себя Трубин. Атака гостей прошла по флангу Сиприано, который всю игру действовал не очень уверенно.

Продолжая вяло катать мяч между полузащитниками, игроки "Шахтера" навлекли на себя еще более серьезную беду. После розыгрыша углового отличный дальний удар удался Гуцуляку - 0:1. Однако привыкайте не праздновать раньше времени, теперь на матчах чемпионата работает VAR. В эпизоде было заметно, что отдавший голевую передачу Филиппов находился в офсайде (правда мяч к нему попал после рикошета от футболиста хозяев). Исторический гол "Десны" был отменен (их проклятье продолжает действовать).

Шахтер - Десна 1:0. Сложнее, чем с Бенфикой - изображение 1

Понимая, что малой кровью ничего не добьешься, Каштру пустил в бой тяжелую артиллерию - Тайсон и Марлос поменяли молодых Антонио и Тете (сегодня игроки "будущего Шахтера" не очень впечатлили). Вышедшие "старички" добавили в игру "горняков" скорости, но даже с ними пройти оборону "Десны" было крайне непросто. Купленный зимой эстонец Тамм играл очень грамотно, практически сразу оправдав свое подписание.

Пробивал со штрафного Коноплянка (много вопросов к полузащитник по сегодняшнему матчу), но с ударом Евгения справлися другой Евгений, по фамилии Паст. Фортуна в самой концовке вновь улыбнулась команде Каштру. Марлос, на самых последних секундах игры, сумел воспользоваться передачей Тайсона и все таки пробил мимо голкипера. Если уж "Десне" не везет, то не везет по-крупному.

Подытожим. "Шахтер" снова смог "затащить" матч лишь после выхода бывалых бойцов (Марлоса, Тайсона, Исмаили). Более молодые футболисты еще не научились вырывать победу в таких вот сложных ситуациях. Могла ли "Десна" рассчитывать на более удачный исход? Безусловно. "Северяне" в очередный раз грамотно сыграли в защите, практически полностью нейтрализовав могучего соперника. Им нехватает опыта, но именно в таких играх, после таких вот поражений, он и приобретается. Борьба за бронзу в самом разгаре и они будут её вести до конца.

Донецкий клуб отправляется в Лиссабон, где его будет ждать сложнейшее (на данный момент) испытание в сезоне. Будет сложно, но первый матч показал, что "не так страшна "Бенфика", как её малюют".

Харьков. ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)
Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Андрей Скрипка (Кропивницкий)
Шахтер - Десна 1:0
Гол: Марлос (90+4)
Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко, Маркос Антонио (Тайсон 60), Жуниор Мораес, Тете (Марлос 60), Евгений Коноплянка, Алан Патрик, Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано (Исмаили 70), Валерий Бондарь, Додо
Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Александр Филиппов (Филипп Будковский 89), Егор Картушов, Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий (Дмитрий Хлёбас 84), Андрей Мостовой, Алексей Гуцуляк (Сергей Старенький 77), Денис Фаворов
Предупреждения: Егор Картушов 10, Андрей Тотовицкий 53

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (87)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
23.02.2020 в 19:47
Шахтёр сыграл в своём стиле между играми в ЕК. Десна понравилась. Шахтёру улыбнулась удача, но ничья была бы закономерной.
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0
-2
pilips111 (Чернигов)
23.02.2020 в 19:43
У Шахтера только три футболиста играли с резерва, а остальные с основной обоймы
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+1
0
Геродот (Винница)
23.02.2020 в 19:42
Игра Шахтера в первом тайме не понравилась Шахтер владел мячом в соотношении 74:26, а голевых моментов практически не создал. Много возни с мячом, много потерь. Почти не били по воротам. Абсолютно никакой была игра Коноплянки, как в общем и в первом круге, так что можно говорить, что его трансфер в Шахтер был ошибкой. Сиприано вообще никакой, в паре с Коноплянкой были нулевыми, а левый фланг Шахтера мертвый. Мало что показал Мораес, как и Тете. Десна в контратаках выглядела неплохо, только вот основное внимание уделяла все-таки обороне. Мне кажется что против полурезервного состава Шахтера в первом тайме надо было действовать смелее, оборона Шахтера не раз ошибалась, могли бы и три очка увезти. Во втором тайме с выходом трех игроков основы стало сложнее, пропустили гол на последних минутах. Ну и хотелось бы сказать по поводу незасчитанного гола Десны. Понимаю огорчение болел Десны, но мужики, будьте объективны - там почти двухметровый офсайд был, VAR это четко показал. К тому же за VAR сидел арбитр Бойко, который Шахтер на дух не переносит. Десне удачи в следующих играх, а Шахтеру в Лиссабоне.
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+2
-1
Леонід Скачков (Рівне)
23.02.2020 в 19:44
Так,але в той момент,коли мяч відскакував від Коноплянки (це був останній дотик),Філіпов вже не перебував в офсайді.Подивіться уважно повтор.Гол не зарахований помилково.
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+1
0
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genpet (Николаев)
23.02.2020 в 19:35
Тревога за игровую практику Коноплянки. Риски для сборной. Обратил внимание на его действия сегодня в атаке. Штрафной , из хорошей точки,ударил прямолинейно по центру и по-моему если бы вратарь не тронул - выше. Удар из штрафной, в обвод на дальнюю штангу получился комическим и корявым. При атаке слева, навесил в штрафную - перелет. Раньше такого брака от Евгения было мало.
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0
-1
Леонід Скачков (Рівне)
23.02.2020 в 19:46
За збірну є кому грати і без Коноплянки.
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+1
0
Tenma7 (Чернигов)
23.02.2020 в 19:34
Стыдно за некоторых земляков, которые с пеной у рта доказывают, что оффсайда не было... Жаль, чуток времени нам не хватило. На очко наиграли. Ждем побед в след играх. Смотрелись не плохо.
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+4
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
23.02.2020 в 19:36
Не расстраивайтесь, у вас хорошая команда,удачи Десне!
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+2
-3
аалекс ( Крым)
23.02.2020 в 19:42
Очень адекватный комментарий. А на счет 6 добавленных - так Десне 3 очка нужнее были в борьбе с Зарей и ДК. Поэтому, я думаю, разговоры о предвзятости арбитра - ни о чем.
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+2
-1
Леонід Скачков (Рівне)
23.02.2020 в 19:47
Так,але в той момент,коли мяч відскакував від Коноплянки (це був останній дотик),Філіпов вже не перебував в офсайді.Подивіться уважно повтор.Гол не зарахований помилково.
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0
0
pilips111 (Чернигов)
23.02.2020 в 19:29
Откуда 6 минут добавленного времени??? Чего не 15? Отменили гол справедливо. Филиппов в своём репертуаре, забивает в сложных ситуациях, а в простых мажет.
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+2
-1
support (Kyiv)
23.02.2020 в 19:34
Замены, разбор гола десны, разбирательство с фолом тотовицклго
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+3
-2
Леонід Скачков (Рівне)
23.02.2020 в 19:48
Так,але в той момент,коли мяч відскакував від Коноплянки (це був останній дотик),Філіпов вже не перебував в офсайді.Подивіться уважно повтор.Гол не зарахований помилково.
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0
0
support (Kyiv)
23.02.2020 в 19:49
• "извлекать выгоду из своей позиции" означает: будучи предварительно в положении "вне игры", сыграть в мяч, который i. отскочил или срикошетил от штанги, перекладины либо соперника;
0
0
Paul Dano
23.02.2020 в 19:29
Шахтёр - чемпион.
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+5
-4
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simargl (Чернигов)
23.02.2020 в 19:31
Это очевидно. Но был шанс у Десны не дать оторваться ДК и Заре ... а теперь много работы впереди, если хотим попасть в призы...
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+1
-2
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simargl (Чернигов)
23.02.2020 в 19:27
ВАР есть вор . Не все то хорошо , что технологично ))) скоро судья в поле станет не нужен , компьютер будет решать всё и проводить матчи сам!!!
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0
-4
Леонід Скачков (Рівне)
23.02.2020 в 19:49
Так,але в той момент,коли мяч відскакував від Коноплянки (це був останній дотик),Філіпов вже не перебував в офсайді.Подивіться уважно повтор.Гол не зарахований помилково.
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0
0
Andre 1972 (Харьков)
23.02.2020 в 19:27
Надо всем пожелать удачи Шахтарю в Лиссабоне! Команда способна пройти в турнире далеко, а может и выиграть трофей на зависть всем дебилоидам, которым наплевать на рейтинг УЕФА.......... Увы на этом сайте много полезных идиотов, или ботов...........
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+4
-3
Леонід Скачков (Рівне)
23.02.2020 в 19:51
З такою нікчемною грою,вони нічого не виграють.
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0
0
воха73 (киев)
23.02.2020 в 19:21
Вот так, Хлопцы... шахтьор - забил, а Вы... жаль. В четверг болею за Бенфику!
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+6
-5
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simargl (Чернигов)
23.02.2020 в 19:32
Ну и дурак.
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+2
-2
аалекс ( Крым)
23.02.2020 в 19:44
Лучше и не скажешь.
0
-1
aleksandrdre (Краматорск)
23.02.2020 в 19:45
Ты за своих дырявых болей что бы 2-еместно не фукали. а за Шахтер не переживай у них все хорошо . Шахтеру победы в следующий четверг . тем более в этом году только он и Александрия достойно представили Украину в еврокубках
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0
-1
Andre 1972 (Харьков)
23.02.2020 в 19:21
Друзья мне противно читать Ваши оскорбления и дебильные коментарии! Не превращайте этот сайт в помойку !!! Некоторых уже админ давно должен заблокировать, очень мало на сайте осталось адекватных людей!
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+6
-2
alexfc (Киев)
23.02.2020 в 19:17
Я вообще непонимаю. Зачем Шахтер купил Коноплянку? Это футболист прошлого, причем далекого. Так играли лет десять-двадцать назад. Сейчас так не играют. На 90-минуте когда нужна скорость он полминуты дриблингует сам с собой в середине поля без продвижения вперед. Отдайте его в Мариуполь. Чем быстрее тем лучше
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+8
0
support (Kyiv)
23.02.2020 в 19:24
Не вывезет жизнь в Марике Евгений))
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+1
-1
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Rezerf (Чернігів)
23.02.2020 в 19:17
Если мяч попадает в игрока ШД, то эпизод с офсайдом уже отыгран. Это уже новый эпизод. Офсайд не было. Кто девушку платит, тот её и танцует.
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+3
-7
support (Kyiv)
23.02.2020 в 19:25
Открой сайт уефа, 11 пункт правил
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+6
-4
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Rezerf (Чернігів)
23.02.2020 в 19:35
Это если в момент рикошета игрок Десны продолжал бы находится в офсайде . Но в момент рикошета Филиппов уже не был в офсайде.
+1
-2
support (Kyiv)
23.02.2020 в 19:46
• "извлекать выгоду из своей позиции" означает: будучи предварительно в положении "вне игры", сыграть в мяч, который i. отскочил или срикошетил от штанги, перекладины либо соперника;
+1
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
23.02.2020 в 19:47
В момент рикошета Филиппов не имел преимущества перед защитой Шахтёра в виде офсайда . Вобщем я почитал эти правила. Офсайда - не было, согласно этому 11 пункту.
0
0
Dimka26 (Чернигов)
23.02.2020 в 19:49
Я тебе еще раз говорю - отскочил - это когда ты стоишь как мертвый столб и в тебя летит мяч, а не когда ты выпрыгиваешь, ловя мяч на себя, а потом его еще откидать ногой.
0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.02.2020 в 19:08
Так ось для чого ввели var - аби допомагати кротам...
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+11
-10
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
23.02.2020 в 19:10
Ещё один дегенерат вылез, теперь скажи лишнехромосомная обезьяна, почему в том моменте должны были зафиксировать гол?
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+8
-8
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.02.2020 в 19:12
Їплан ти убогий я і про епізод з жовтою, коли хотіли допомогти кротам з лишнім і з 6 хвилинами міг би й 15 додати.
+6
-6
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Rezerf (Чернігів)
23.02.2020 в 19:13
Мяч к Филиппову попал от игрока ШД. Какой там нах офсайд?!
+6
-6
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
23.02.2020 в 19:14
Ты бы ещё что-то выдумал. Уже шизофрения розвивается
+5
-4
avatar
simargl (Чернигов)
23.02.2020 в 19:12
Забивать надо было Филиппову в начале тайма. А ВАР нервы портит всем, еще и шахта от него поплачет )))
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+1
-4
corefan (Горловка)
23.02.2020 в 19:35
Она уже два раза от него поплакала.(Аталанта и Бенфика)
+1
-2
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
23.02.2020 в 19:08
Первый тайм Шахтёр плохо играл, Десна была лучше, но на второй вышли лидеры и затащили. Придирки по-поводу офсайда - смешны, чистый офсайд на 2 метра. Удачи "кротам" в Лиссабоне
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+7
-4
Evgenariys (Чернигов)
23.02.2020 в 19:12
если мяч попадает к игроку Десны от крота, то оффсайдом это не считается, правила прочти
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+4
-5
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
23.02.2020 в 19:13
Я думаю тебе лучше их прочитать, может чего не увидел
+5
-4
avatar
таврия19752009 (симферополь)
23.02.2020 в 19:16
Если игрок в не игры стоит и случается рикошет это офсайд
+5
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
23.02.2020 в 19:07
Оцю рашку типу з Донецьку скільки можна її тягнути в Україні? Куплені і підкормлені судді тягнуть і тягнуть, добре , що в Європі ці кроти отримують від суддів те що потрібно. Які там типу резервний склад, майже всі основні, а дурень support (Kyiv) щось тут розповідає , що якісь там основні вишли і розкрутили йому яй...ця. Я думаю,Бенфіка поставить на місце зарвавшуюся рашку типу донецьку, яка тільки за допомогою суддів може щось грати . А цій Україні, ні одна команда не зможе зіграти в одинадцятьох проти чотирнадцяти.
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+6
-11
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Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
23.02.2020 в 19:08
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+5
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.02.2020 в 19:10
Донецькі видають себе за київських, дурні...
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+3
-9
schabay (Краснодон)
23.02.2020 в 19:36
А людоеды(Бокасса) за кого ? чмоподзаборное!
+2
-2
schabay (Краснодон)
23.02.2020 в 19:38
Бокасса(Людоед)Знатный болела шахтёра...
+1
-2
schabay (Краснодон)
23.02.2020 в 19:38
Вдурдомеканикулы?
0
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
23.02.2020 в 19:10
У тебя истерика,приложи подорожник)
Ответить
+8
-3
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
23.02.2020 в 19:12
У него всегда истерика и привычка обсирать всё, кроме Динамо
+5
-4
support (Kyiv)
23.02.2020 в 19:14
Край ми ж ривер , далбаеб #2 detected
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+2
-1
support (Kyiv)
23.02.2020 в 19:26
У тебя возгорание очка , рашка-шахтар, сходи к доктору на мрт.
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+1
-2
schabay (Краснодон)
23.02.2020 в 19:40
Ты лучше не думай, обстенку головой попробуй
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+1
-2
аалекс ( Крым)
23.02.2020 в 19:03
Игра понравилась, особенно второй тайм. Несмотря на зимнюю паузу команды выглядели очень прилично. Десну жаль - заслуживали одного очка, но побеждает сильнейший. Шахтер с победой и удачи в Португалии.
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+6
-4
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
23.02.2020 в 19:05
Один из единственных адекватных комментаторов на сайте
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+4
-6
Acsakal (Kharkov)
23.02.2020 в 19:16
Соррі бат... Не можна бути "одним з єдиних". Можна бути "одним з небагатьох".
+6
0
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simargl (Чернигов)
23.02.2020 в 19:03
Обидно. Но Десна в порядке!!! Должны загонять за хмары практически всех остальных в УПЛ.
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+5
-4
аалекс ( Крым)
23.02.2020 в 19:09
Ну Зарю они, конечно, вряд ли загонят, да и с киевлянами, я думаю, будет равная игра.
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+5
-2
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simargl (Чернигов)
23.02.2020 в 19:16
Посмотрим. Уже загоняли и ДК и Зорю. Тем интересней будет чемпионат .
0
-4
Антикасаб (Феодосія)
23.02.2020 в 19:46
Ключевые слова "должны" и "практически всех"))))
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
23.02.2020 в 19:02
Позорники, так угождают, что даже гол чистый не засчитали. Сказки про оффсайд Филлипова от комментатора были убедительны. Только вот мяч попал в игрока Шахтера, где после Филиппов включился в эпизод. Какой там ВАР в УПЛ, смешно
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+7
-9
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таврия19752009 (симферополь)
23.02.2020 в 19:03
Попадание это все ровно офсайд стоящего игрока нападения учи правила
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+6
-5
support (Kyiv)
23.02.2020 в 19:05
Да хули ему учить, если в 26 лет не понимать очевидных вещей
+7
-5
Dimka26 (Чернигов)
23.02.2020 в 19:34
Эти сказки про рикошеты будете петь в фан группах Шахтера, там такое проканает.
+1
-2
Kristo (Львов)
23.02.2020 в 19:01
Не забили бы, добавил бы еще минут 6-7, до забитого
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+8
-9
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таврия19752009 (симферополь)
23.02.2020 в 19:01
Коноплянка лишний в Шахтере
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+7
-2
Alex.696 (Немирів)
23.02.2020 в 19:00
Вже навіть з ВАРом кротів тягнуть. Грали до забитого. Якби на 95 не забили - грали б і 100 хвилин: все для "найчеснішої" команди.
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+7
-10
support (Kyiv)
23.02.2020 в 19:01
))))) что не так с варом?
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+7
-4
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таврия19752009 (симферополь)
23.02.2020 в 19:02
Там 100%офсайд или лижбы написать
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+7
-6
Dimka26 (Чернигов)
23.02.2020 в 19:03
Поясни за оффсайд, только не то, что тебе разжевал угоджающйи комментатор.
+3
-8
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таврия19752009 (симферополь)
23.02.2020 в 19:19
Игрок стоит 2метра в не игры рикошет за владения мяча не считается.пооому офсайд .учи матч часть
+4
-2
Dimka26 (Чернигов)
23.02.2020 в 19:33
ВЫ знаешь что вообще такое рикошет? Это когда игрок стоит и в него попдает мяч, а не когда игрок накрывает мяч и сбрасывает его ногой.
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
23.02.2020 в 18:59
Эта Десна уделала бы Бенфику на раз два три..
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+4
-1
Evgenariys (Чернигов)
23.02.2020 в 18:58
опять эта сепарская мерзота отскочила, вот же смрад
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+5
-13
support (Kyiv)
23.02.2020 в 18:59
Край ми э ривер, поц )))) вышли основные и за 20 минут раскрутили автобус
Ответить
+9
-8
Evgenariys (Чернигов)
23.02.2020 в 19:00
поцом будешь папку звать сепарок
+5
-10
support (Kyiv)
23.02.2020 в 19:01
Да тебя и далбаебом буду называть , ты понял меня черт дикий?
+8
-7
Divine (Чернигов)
23.02.2020 в 19:33
"вышли основные и за 20 минут раскрутили автобус " Ахаха, ты ликуешь что ШД ели-ели, без моментов, с помощью вар, судей, Божьей помощи или еще там чего-то раскатала автобус, который весь стоит дешевле чем 1н игрок Донецка?))))))
+1
-1
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
23.02.2020 в 19:04
Интересно где она отскочила
Ответить
+3
-4
Evgenariys (Чернигов)
23.02.2020 в 19:04
а ну адрес свой написал, киеявлянин поддонбашенный, или приезжай на Арку Дружбы народов через час, в лицо мне это скажешь
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+3
-6
support (Kyiv)
23.02.2020 в 19:06
Выезжаю ,псина.
+4
-3
Evgenariys (Чернигов)
23.02.2020 в 19:07
давай петушок, горшок данбасяцкий не забудь
+4
-8
Divine (Чернигов)
23.02.2020 в 19:35
Evgenariys ты реально будешь бить 12 летнего прищавого малолетку?
+1
-2
support (Kyiv)
23.02.2020 в 19:37
Прибивать будет , если доедет
+2
0
Evgenariys (Чернигов)
23.02.2020 в 19:46
та малолетка на дамбасе сидит, в киеве неадекватов за кротодрянь болеющих нету, разве шо регенаты переселившиеся
0
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