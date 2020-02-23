Шахтер - Десна 1:0. Сложнее, чем с Бенфикой

Шесть замен от Каштру после игры с "Бенфикой" четко обозначили планы португальца - с "Десной" сыграет резерв (благо отрыв позволяет), а все силы будут сохранены на Лиссабон. Это давало хорошие шансы гостям, как минимум, на ничью. Ведь без Тайсона, Исмаили и Марлоса "горняки" смотрятся в атаке безыдейно.

И если состав "Шахтера" многих удивил, то ход матча оказался крайне предсказуем - хозяева, как всегда, держат мяч и пытаются хоть что-то создать впереди, "Десна" же просто внимательно играет в обороне. Именно вторые гораздо лучше справились со своим заданием, не позволяя сопернику комфортно себя чувствовать возле своей штрафной.

За весь первый тайм было всего два момента, которым можно приписать пометку "опасный". Сначала Додо неплохо пробежал по флангу и прострелил на Мораеса, но Жуниор пробил в "молоко". А перед самым перерывом оборонные редуты соперника удалось проскочить Тете. Его удар даже заставил Паста вступить в игру. Не густо, как для центрального матча тура.

"Северяне" за первые 45 минут создали ноль голевых моментов, но придя обозленными после перерыва сходу могли открыть счет. Прекрасный шанс упустил Филиппов (с грандами такие моменты нужно реализовывать обязательно), получивший передачу в районе 11-метров. Удар был мощным, но тут смог проявить себя Трубин. Атака гостей прошла по флангу Сиприано, который всю игру действовал не очень уверенно.

Продолжая вяло катать мяч между полузащитниками, игроки "Шахтера" навлекли на себя еще более серьезную беду. После розыгрыша углового отличный дальний удар удался Гуцуляку - 0:1. Однако привыкайте не праздновать раньше времени, теперь на матчах чемпионата работает VAR. В эпизоде было заметно, что отдавший голевую передачу Филиппов находился в офсайде (правда мяч к нему попал после рикошета от футболиста хозяев). Исторический гол "Десны" был отменен (их проклятье продолжает действовать).

Понимая, что малой кровью ничего не добьешься, Каштру пустил в бой тяжелую артиллерию - Тайсон и Марлос поменяли молодых Антонио и Тете (сегодня игроки "будущего Шахтера" не очень впечатлили). Вышедшие "старички" добавили в игру "горняков" скорости, но даже с ними пройти оборону "Десны" было крайне непросто. Купленный зимой эстонец Тамм играл очень грамотно, практически сразу оправдав свое подписание.

Пробивал со штрафного Коноплянка (много вопросов к полузащитник по сегодняшнему матчу), но с ударом Евгения справлися другой Евгений, по фамилии Паст. Фортуна в самой концовке вновь улыбнулась команде Каштру. Марлос, на самых последних секундах игры, сумел воспользоваться передачей Тайсона и все таки пробил мимо голкипера. Если уж "Десне" не везет, то не везет по-крупному.

Подытожим. "Шахтер" снова смог "затащить" матч лишь после выхода бывалых бойцов (Марлоса, Тайсона, Исмаили). Более молодые футболисты еще не научились вырывать победу в таких вот сложных ситуациях. Могла ли "Десна" рассчитывать на более удачный исход? Безусловно. "Северяне" в очередный раз грамотно сыграли в защите, практически полностью нейтрализовав могучего соперника. Им нехватает опыта, но именно в таких играх, после таких вот поражений, он и приобретается. Борьба за бронзу в самом разгаре и они будут её вести до конца.

Донецкий клуб отправляется в Лиссабон, где его будет ждать сложнейшее (на данный момент) испытание в сезоне. Будет сложно, но первый матч показал, что "не так страшна "Бенфика", как её малюют".

Харьков. ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Андрей Скрипка (Кропивницкий)

Шахтер - Десна 1:0

Гол: Марлос (90+4)

Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко, Маркос Антонио (Тайсон 60), Жуниор Мораес, Тете (Марлос 60), Евгений Коноплянка, Алан Патрик, Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано (Исмаили 70), Валерий Бондарь, Додо

Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Александр Филиппов (Филипп Будковский 89), Егор Картушов, Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий (Дмитрий Хлёбас 84), Андрей Мостовой, Алексей Гуцуляк (Сергей Старенький 77), Денис Фаворов

Предупреждения: Егор Картушов 10, Андрей Тотовицкий 53