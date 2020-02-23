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Александрия - Колос 1:2. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Дубль Смирного приносит победу "Колосу"

Александрия - Колос 1:2. Видеообзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча 19-го тура УПЛ "Александрия" - "Колос".

Украинская Премьер-лига. 19-й тур
23 февраля. Александрия. Стадион "Ника". Начало – 14:00
"Александрия" - "Колос" 1:2
Голы: Ситало 61 - Смирный 46, Смирный 90+2
"Александрия": Панькив – Банада, Бабогло (Бухал 52), Дубра, Шендрик – Гречишкин, Довгий (Устименко 78) – Задерака (Протасов 52), Грицук, Третьяков – Ситало
Тренер: Владимир Шаран
"Колос": Волынец – Емец, Гавриш, Петров, Ефремов – Ильин, Ориховский, Богданов (Задоя 90+3), Морозко (Вильхамссон 71) – Бондаренко, Смирный
Тренер: Руслан Костышин
Арбитр: Юрий Иванов
Предупреждения: Бабогло 31, Довгий 53, Ситало 77 – Бондаренко 74, Волынец 76, Смирный 90+2

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В статье: ФК Александрия УПЛ Колос (Ковалевка)
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