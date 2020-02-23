Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия - Колос 1:2. Видеообзор матча
Дубль Смирного приносит победу "Колосу"
Вашему вниманию видеообзор матча 19-го тура УПЛ "Александрия" - "Колос".
Украинская Премьер-лига. 19-й тур
23 февраля. Александрия. Стадион "Ника". Начало – 14:00
"Александрия" - "Колос" 1:2
Голы: Ситало 61 - Смирный 46, Смирный 90+2
23 февраля. Александрия. Стадион "Ника". Начало – 14:00
"Александрия" - "Колос" 1:2
Голы: Ситало 61 - Смирный 46, Смирный 90+2
"Александрия": Панькив – Банада, Бабогло (Бухал 52), Дубра, Шендрик – Гречишкин, Довгий (Устименко 78) – Задерака (Протасов 52), Грицук, Третьяков – Ситало
Тренер: Владимир Шаран
Тренер: Владимир Шаран
"Колос": Волынец – Емец, Гавриш, Петров, Ефремов – Ильин, Ориховский, Богданов (Задоя 90+3), Морозко (Вильхамссон 71) – Бондаренко, Смирный
Тренер: Руслан Костышин
Тренер: Руслан Костышин
Арбитр: Юрий Иванов
Предупреждения: Бабогло 31, Довгий 53, Ситало 77 – Бондаренко 74, Волынец 76, Смирный 90+2
Предупреждения: Бабогло 31, Довгий 53, Ситало 77 – Бондаренко 74, Волынец 76, Смирный 90+2
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...