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Первое применение VAR в УПЛ. Гол Десны был отменен в матче с Шахтером

Премьер-лига
(2 голосов)

Первое использование и первое решение принятое с помощью VAR в Украине

Первое применение VAR в УПЛ. Гол Десны был отменен в матче с Шахтером
Новина українською

В рамках 19-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" принимает черниговскую "Десну".

В этом матче был зафиксирован первый случай использования VAR (Video assistant referee — cистема видеопомощи арбитрам) в чемпионате Украины и было принято первое решение с помощью системы видеоповторов.

Сначала арбитр встречи дал желтую карточку хавбеку черниговчан Андрею Тотовицкому за опасную игру в моменте со столкновением с полузащитником "горняков" Тарасом Степаненко. После этого судья обратился за помощью к VAR, чтобы пересмотреть эпизод и определить не тянет ли этот фол на красную карточку. В итоге арбитр матча не изменил свое изначальное решение.

Первое применение VAR в УПЛ. Гол Десны был отменен в матче с Шахтером - изображение 1

А немного позже, также при помощи VAR, был отменен гол гостей в ворота "Шахтера".

Первое применение VAR в УПЛ. Гол Десны был отменен в матче с Шахтером - изображение 2

Первое применение VAR в УПЛ. Гол Десны был отменен в матче с Шахтером - изображение 3

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) УПЛ VAR
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Комментарии (19)
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K-Spirit (Киев)
23.02.2020 в 19:27
Так вот для чего ВАР ввели.
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+1
-1
alex 66 (Кременчуг)
23.02.2020 в 19:26
Десна- даешь апелляцию!!! Судьи наВАРили 100%
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+2
-3
Леонід Скачков (Рівне)
23.02.2020 в 19:25
Запихніть цей ВАР в одне місце! Подивіться уважно повтор.Гравець Десни отримав мяч після відскоку від захисника Шахтаря.Згідно правил,такий офсайд не фіксується.Судді знову за уші тягнуть Шахтар до чепмпіонства,а у Десни забрали очко.Але чемпіоном він всерівно не буде.Ще багато грати,а гри у них немає зовсім.Дворовий дир-дир.Повезло з Бенфікою,повезло з Десною.Хочу,щоб на цьому їхнє везіння і закінчилось.
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+4
-3
alex 66 (Кременчуг)
23.02.2020 в 19:30
Дело не в том-Шахта станет чемпионом, но справедливости ради Десна свой гол забила правильно (это мое мнение)
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+1
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
23.02.2020 в 19:31
При рикошете все ровно считается офсайт
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+1
-1
Леонід Скачков (Рівне)
23.02.2020 в 19:36
По станньому дотику до мяча (а це був Коноплянка)Філіпов вже не перебував в офсайді!
+1
-1
вручий (Светловодск-Киев)
23.02.2020 в 19:15
Шахтару не хватає хорошої триндуліни, а Десна молодці - видно характер.!!!
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+2
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
23.02.2020 в 19:05
Оффсайд был, вопросов нет. Но есть нюанс. Мяч к Филлипову отскочил от ноги игрока Шахтёра. А значит положение вне игры защитываться не должно было.
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+6
-5
vr250278 (Цветково.Черкасская)
23.02.2020 в 19:13
,
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0
0
vr250278 (Цветково.Черкасская)
23.02.2020 в 19:13
Половина коментів (4) нема !
Ответить
0
0
vr250278 (Цветково.Черкасская)
23.02.2020 в 19:16
Н аку й такий вар , якщо трактують проти правил? То один м&₴ак підсуджував , тепер два ?
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+1
-4
alex 66 (Кременчуг)
23.02.2020 в 19:22
Вот и я о том же- куда глядело ото Бойко (судья ВАР)???????Мяч то пришел от Коно.
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+1
-3
support (Kyiv)
23.02.2020 в 19:22
А теперь открой сайт уефа и посмотри , что в случае рикошета от игрока соперника происходит ;)
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+2
-3
Леонід Скачков (Рівне)
23.02.2020 в 19:29
Так,але в той момент,коли мяч відскакував від Коноплянки (це був останній дотик),Філіпов вже не перебував в офсайді.Подивіться уважно повтор.
+1
0
Acsakal (Kharkov)
23.02.2020 в 19:28
Навіть якщо ви ніколи в житті не читали футбольних правил, то принаймні елементарна логіка в дорослої людини мала б бути (хоча згадуючи про 73% зебілів - теж не факт!)? Вам виклали картинку ВАР в момент фіксації оффсайду. Він наявний півтораметровий, і немає ніякого значення, кого, як і коли м'яч торкнеться після цього.
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+1
-1
Леонід Скачков (Рівне)
23.02.2020 в 19:30
Не правильно!Це міг бути пасивний офсайд!
+1
0
Леонід Скачков (Рівне)
23.02.2020 в 19:31
Так,але в той момент,коли мяч відскакував від Коноплянки (це був останній дотик),Філіпов вже не перебував в офсайді.Подивіться уважно повтор.
+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
23.02.2020 в 19:47
Аксакал, я за Зебила не голосовал.
0
-1
KpaMapb (Краматорск)
23.02.2020 в 19:00
Десна понравилась. Ничья была бы более справедливым результатом. Но логику в футболе не всегда надо искать. Всем добра! :)
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+6
-4

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