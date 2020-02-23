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Первое применение VAR в УПЛ. Гол Десны был отменен в матче с Шахтером
Первое использование и первое решение принятое с помощью VAR в Украине
В рамках 19-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" принимает черниговскую "Десну".
В этом матче был зафиксирован первый случай использования VAR (Video assistant referee — cистема видеопомощи арбитрам) в чемпионате Украины и было принято первое решение с помощью системы видеоповторов.
Сначала арбитр встречи дал желтую карточку хавбеку черниговчан Андрею Тотовицкому за опасную игру в моменте со столкновением с полузащитником "горняков" Тарасом Степаненко. После этого судья обратился за помощью к VAR, чтобы пересмотреть эпизод и определить не тянет ли этот фол на красную карточку. В итоге арбитр матча не изменил свое изначальное решение.
А немного позже, также при помощи VAR, был отменен гол гостей в ворота "Шахтера".