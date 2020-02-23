Луиш Каштру: Сложный матч с заслуженным победителем

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу над "Десной" в рамках 19-го тура УПЛ.

- Сложный матч. Знали, что так будет. Встречи между еврокубками всегда сложны, из-за соперника матч стал еще сложнее. "Десна" показала силу в первой части сезона, она усложнила нам задачу. Было сложно в первом матче против "Десны", сегодня тоже. Несмотря на то, что мы доминировали большую часть времени, а "Десна" практически не создавала моменты. Сложный матч с заслуженным победителем. Ожидали, что "Десна" будет играть выше. Но они сели и закрылись, создали нам сложности.

- Как оцените работу ВАР?

- ВАР показывает правду. Против "Аталанты" из-за сантиметров не засчитали наш гол. С "Бенфикой" тоже. Сегодня не засчитали гол "Десны". Против "Аталанты" пришлось принять это решение, против "Бенфики" пришлось принять, тут тоже нужно принять. Картинка не врет. Нужно привыкать к новым технологиям, к новым способам, современному футболу, чтобы донести правду. Даже если это будет нехорошо для нас – я приму.

- Матч с "Бенфикой" будет самым важным для "Шахтера"?

- Матч в четверг будет не самым важным. Важны все матчи. Мы стараемся выигрывать всегда. Берем на себя ответственность. Подойдем к матчу с большой ответственностью, – рассказал Луиш Каштру.