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Луиш Каштру: Сложный матч с заслуженным победителем

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "горняков" подвел итоги домашней победы над "Десной"

Луиш Каштру: Сложный матч с заслуженным победителем
Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу над "Десной" в рамках 19-го тура УПЛ.

- Сложный матч. Знали, что так будет. Встречи между еврокубками всегда сложны, из-за соперника матч стал еще сложнее. "Десна" показала силу в первой части сезона, она усложнила нам задачу. Было сложно в первом матче против "Десны", сегодня тоже. Несмотря на то, что мы доминировали большую часть времени, а "Десна" практически не создавала моменты. Сложный матч с заслуженным победителем. Ожидали, что "Десна" будет играть выше. Но они сели и закрылись, создали нам сложности.

- Как оцените работу ВАР?

- ВАР показывает правду. Против "Аталанты" из-за сантиметров не засчитали наш гол. С "Бенфикой" тоже. Сегодня не засчитали гол "Десны". Против "Аталанты" пришлось принять это решение, против "Бенфики" пришлось принять, тут тоже нужно принять. Картинка не врет. Нужно привыкать к новым технологиям, к новым способам, современному футболу, чтобы донести правду. Даже если это будет нехорошо для нас – я приму.

- Матч с "Бенфикой" будет самым важным для "Шахтера"?

- Матч в четверг будет не самым важным. Важны все матчи. Мы стараемся выигрывать всегда. Берем на себя ответственность. Подойдем к матчу с большой ответственностью, – рассказал Луиш Каштру.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) УПЛ Луиш Каштру
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Комментарии (5)
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Divine (Чернигов)
23.02.2020 в 20:54
"Незважаючи на те, що ми домінували більшу частину часу, а "Десна" практично не створювала моменти. Складний матч із заслуженим переможцем." Смешно) Помимо владения мячом, лично я не увидел доминирования ШД. По остроте моментов, я бы даже сказал, Десна была поярче, хоть их было и мало..А по поводу заслуженности, ну не знаю... Ели-ели дожать на дополнительных минутах команду, которая стоит вся дешевле чем 1н футболист ШД..Как по мне, Шахтер должен плакать а не радоваться.. Как бы там не было, удачи в Португалии!
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support (Kyiv)
23.02.2020 в 21:13
" которая стоит вся " в своей штрафной. поправил.
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alktus (Хмельницкий)
23.02.2020 в 20:51
А вот не слышу воплей что Ахметов баран а Каштру физрук???? Или это только к Суркисам и Динамо применимо?
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support (Kyiv)
23.02.2020 в 21:11
чу - без поражений; выход в плей оф ле, победа в 1 матче.как там дела у днонамо с лугано мальме и прочим дном?)
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vlotko (Броди)
23.02.2020 в 20:21
Сумніваюся, що з VAR ом буде для вас в ЧУ - "Даже если это будет нехорошо для нас – я приму."
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