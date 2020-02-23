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Сергей Шебек: Считаю, что гол в ворота Шахтера отменили ошибочно

Премьер-лига
(4 голосов)

Шахтер - Десна 1:0. Судейский анализ спорного эпизода

Сергей Шебек: Считаю, что гол в ворота Шахтера отменили ошибочно
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Ну что же, исторический момент произошел: впервые на элитном уровне украинского футбола судьи приняли важное решение с помощью VAR. Был отменен гол Гуцуляка в ворота "Шахтера". Все бы ничего, однако эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек считает, что решение бригады арбитров было ошибочным.

- Я считаю, что Арановскому нужно было самому посмотреть эпизод, убедиться собственными глазами. Ассистентом VAR был Алёхин – тот самый, который вчера работал ассистентом на матче "Динамо" - "Ворскла". Он, возможно, ехал всю ночь в поезде, устал, не успел восстановиться, - отмечает эксперт.

Сергей Шебек: Считаю, что гол в ворота Шахтера отменили ошибочно - изображение 1

- Момент с голом Гуцуляка надо разбить на фазы. Филиппов находился за спинами защитников в офсайде, в таких случаях мы говорим "в пассивном офсайде", ни на что не влиял, не создавал помеху защитнику – это первая фаза. Сейчас есть четкая рекомендация для ассистентов, смотреть, к кому прилетел мяч. Когда прошел прострел / удар, мяч попал в ногу игрока "Шахтера", отскочил от нее и в этот момент Филиппов уже находился в правильном положении – это вторая фаза. Уже из правильного положения Филиппов отбросил мяча Гуцуляку и тот забил гол. Надо было засчитать взятие ворот, гол отменили ошибочно. Если бы Филиппов вмешался в игру на первой фазе эпизода, то это было бы положение "вне игры", - пояснил Сергей Шебек.

В качестве примера приводим эпизод из чемпионата Испании, когда Артуро Видаль забил гол в ворота "Леганеса" из огромного офсайда, но арбитры после просмотра видеоповтора засчитали гол, потому что мяч к чилийцу отскочил от защитника команды-соперницы. Как и предполагали мы раньше, VAR не решит всех спорных эпизодов. В матче "Шахтер" - "Десна", наоборот, видеоповторы и решение, принятое на их основе, только усиливают дискуссии.

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В статье: Евгений Арановский Десна (Чернигов) Сергей Шебек Шахтер (Донецк)
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Комментарии (35)
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alekandr (Краматорск)
23.02.2020 в 21:20
и да, тут приводили правило от УЕФА, те кто брызжет пеной со рта перечитайте их внимательно, а то ведете себя как безмозглое стадо
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0
0
alekandr (Краматорск)
23.02.2020 в 21:18
"Эксперт" вообще в курсе, что он выбрал не корректный пример для сравнения, он вообще правила читал? Что он несет? Т.е., представим себе ситуацию, бьет игрок по воротам соперника, мяч рикошетит от защитника/отскакивает от штанги/отбивает вратарь, второй игрок, который в момент удара находился в оффсайде, но после рикошета/отбоя мяча не находится в оффсайде, добивает мяч в ворота. В этом случае ВСЕГДА фиксировался оффсайд. Вопрос к эксперту, какой может быть оффсайд при подаче с углового и рикошета от защитника, при том, что никто из игроков нападения не коснулся мяча?
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0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
23.02.2020 в 21:09
Ну от і підтвердження , що козли рашковские, і їх судді постійно тягнуть за вуші, для чого грати в Україні з цією командою?. Треба не грати з цією командою а гравців відправити на батьківщину. Думаю, що в Португалії буде відновлена справедливість.
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+1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.02.2020 в 21:05
Тепер мерзеність чемпіонату під ахяку команду стала ще більш очевиднішою.Але упоротим довбням - все божа роса, хоч в очі плюй, фальшива "велич" - це корона-вірус, який паралізує їхній мозок, їхню совість і будь-яку притомність.
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+1
0
agnessy (Черноморск)
23.02.2020 в 20:55
ситуация с Видалем и Филипповым - это две большие разницы: Филиппов перекрывает мяч Трубину и это уже никак не пассивный оффсайд, Видаль стоит в сторонке и от отскока включился в игру и забил свой гол
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0
-3
mykolazap (Запорожье)
23.02.2020 в 20:53
Печально смотреть на такое судейство ещё и с помощью var. Арановский с самого начала был в шоке, что Десна забила, оправдывался перед кем то. Украл чистый гол у Десны, ещё и 6 минут добавил непонятно почему. К чему помогать так, ведь только хуже делают. Думаю даже Палкину это понятно.
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+3
0
Tenma7 (Чернигов)
23.02.2020 в 20:46
В 11-й статье официальных правил футбола, датированных сезоном 2013/14, говорится:"Игрок, находящийся в положении "вне игры", наказывается за это только в том случае, если в момент касания мяча кем-либо из его партнеров по команде он, по мнению арбитра, активно участвовал в игре, то есть:• препятствовал игре; • препятствовал действиям соперника; • извлекал выгоду из своей позиции".В контексте правила №11 (положение "вне игры") к вышеприведенному тексту применяются следующие определения (изменения выделены жирным):• "препятствовать действиям соперника" означает мешать сопернику сыграть в мяч или овладеть мячом, явно закрывая ему линию обзора или вступая с ним в борьбу за мяч; • "извлекать выгоду из своей позиции" означает: будучи предварительно в положении "вне игры", сыграть в мяч, который i. отскочил или срикошетил от штанги, перекладины либо соперника; ii. отскочил или срикошетил от соперника, умышленно пытавшегося спасти свои ворота (сделать сейв).
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+2
-1
Tenma7 (Чернигов)
23.02.2020 в 20:47
Читайте, если гуглить всем в лом
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+1
-1
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Rezerf (Чернігів)
23.02.2020 в 20:52
и где тут написано, что надо определять офсайд, если игрок в момент рикошета уже не находится в нём?
+1
0
Tenma7 (Чернигов)
23.02.2020 в 20:56
Игрок, находящийся в положении "вне игры", наказывается за это только в том случае, если в момент касания мяча кем-либо из его партнеров по команде
+1
0
Tenma7 (Чернигов)
23.02.2020 в 21:01
Ну если уж подробно разжевать, то "игрок Десны находясь в положении вне игры, в момент паса своего партнера по команде извлек выгоду из своей позиции".Мне тоже очень хотелось бы что б Десна выиграла, и я очень был расстроен пропущеным голом. Но правила есть правила....
+1
-1
Ровенець Роман (Киев)
23.02.2020 в 21:12
Вже нові правила визначення офсайду)
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0
0
Tenma7 (Чернигов)
23.02.2020 в 21:16
Скиньте ссылочку или выдержку. Рад буду почитать и оказаться не правым
0
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
23.02.2020 в 20:44
Надувной чемпион выиграл благодаря купленным судьям и голу футболистки легкого поведения :)
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+4
0
avatar
Denmark*XIV (Vyshgorod)
23.02.2020 в 20:44
Ну, що, козлорилогАвАрящая біомаса, ЩЕ потрібно кимось довести вашій зграї, що ПЕРЕМОГУ у Десни зпі###или?
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+2
-2
kampodua (Київ)
23.02.2020 в 20:40
А что же в матче с Бенфикой делать будете? Там ведь не Алехин асистентом VAR будет)
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+4
-1
agnessy (Черноморск)
23.02.2020 в 21:00
отменят гол - забьем еще два (как в Харькове)
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.02.2020 в 20:38
Якщо судді продажні та заангажовані як у нас, ніякий вар не допоможе справедливості.
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+4
0
Tenma7 (Чернигов)
23.02.2020 в 20:37
Есди б в момент подачи углового видаль был в офысайде, то гол бы отменили 100%
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0
0
Tenma7 (Чернигов)
23.02.2020 в 20:36
Шо за бред?) В момент подачи видаль был не в оффсайде и соответственно отскок от защитника и справедливый гол. Там арбитры смотрели от своего или чужого отскок. Если б от своего отскок, то это оффсайд. А вот в случае с нашей командой в момент удара был пассивный оффсайд, который потом стал активным
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0
-1
vladpolt (Полтава)
23.02.2020 в 20:38
Вчіть правила.
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0
-1
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Rezerf (Чернігів)
23.02.2020 в 20:39
В момент подачи углового, офсайда априори не может быть.
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+1
0
Tenma7 (Чернигов)
23.02.2020 в 20:42
Так в этом и вся соль. Что пример левейший. Представте, что был не угловой а штрафной в метре от флажка.
+1
0
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Rezerf (Чернігів)
23.02.2020 в 20:35
support (Kyiv) , алё гараж! Что скажешь?
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
23.02.2020 в 20:41
он агрессивный паренек. И хочет только чтобы было так, как ему выгодно, а не как должно быть по справедливости.
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0
0
support (Kyiv)
23.02.2020 в 20:44
ты сам ответил на свой вопрос : в момент подачи углового априори, не может быть офсайда
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0
0
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Rezerf (Чернігів)
23.02.2020 в 20:47
Не увиливай. Это был первый эпизод, он отыгран. А рикошет на Видаля, как и на Филиппова - второй эпизод! Именно по второму эпизоду и определяется, был ли офсайд.
0
0
support (Kyiv)
23.02.2020 в 20:50
Читай комент от тенма7 с правилами УЕФА ещё раз ;) ты поймёшь - я верю в тебя
0
0
Некр!т (Дзвонимісто)
23.02.2020 в 20:35
з такими судейками став хоч 5 VAR нічого не зміниться, маразм прожовжується
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+6
0
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Fata Morgana (Запорожье)
23.02.2020 в 20:33
Но Филиппов был же практически на одной линии по ходу мяча между вратарём и пасующим и мог отвлекать внимание вратаря! А это уже не пассив!
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0
-2
Некр!т (Дзвонимісто)
23.02.2020 в 20:38
а перед ним стояв на лінії Коноплянка, який і торкнувся мяча
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0
0
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Rezerf (Чернігів)
23.02.2020 в 20:40
А Коно не отвлекал?
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0
0
pilips111 (Чернигов)
23.02.2020 в 20:33
Зачем он тогда нужен?
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+1
0
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Hugo64 (PARIS)
23.02.2020 в 20:26
и с варом будут скандалы---ведь судьи КТО?
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+4
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.02.2020 в 20:26
Все вірно, а толку.
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+3
0

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