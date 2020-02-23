Сергей Шебек: Считаю, что гол в ворота Шахтера отменили ошибочно

Ну что же, исторический момент произошел: впервые на элитном уровне украинского футбола судьи приняли важное решение с помощью VAR. Был отменен гол Гуцуляка в ворота "Шахтера". Все бы ничего, однако эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек считает, что решение бригады арбитров было ошибочным.

- Я считаю, что Арановскому нужно было самому посмотреть эпизод, убедиться собственными глазами. Ассистентом VAR был Алёхин – тот самый, который вчера работал ассистентом на матче "Динамо" - "Ворскла". Он, возможно, ехал всю ночь в поезде, устал, не успел восстановиться, - отмечает эксперт.

- Момент с голом Гуцуляка надо разбить на фазы. Филиппов находился за спинами защитников в офсайде, в таких случаях мы говорим "в пассивном офсайде", ни на что не влиял, не создавал помеху защитнику – это первая фаза. Сейчас есть четкая рекомендация для ассистентов, смотреть, к кому прилетел мяч. Когда прошел прострел / удар, мяч попал в ногу игрока "Шахтера", отскочил от нее и в этот момент Филиппов уже находился в правильном положении – это вторая фаза. Уже из правильного положения Филиппов отбросил мяча Гуцуляку и тот забил гол. Надо было засчитать взятие ворот, гол отменили ошибочно. Если бы Филиппов вмешался в игру на первой фазе эпизода, то это было бы положение "вне игры", - пояснил Сергей Шебек.

В качестве примера приводим эпизод из чемпионата Испании, когда Артуро Видаль забил гол в ворота "Леганеса" из огромного офсайда, но арбитры после просмотра видеоповтора засчитали гол, потому что мяч к чилийцу отскочил от защитника команды-соперницы. Как и предполагали мы раньше, VAR не решит всех спорных эпизодов. В матче "Шахтер" - "Десна", наоборот, видеоповторы и решение, принятое на их основе, только усиливают дискуссии.