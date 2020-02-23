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Шахтер - Десна 1:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

ВАР, спорные решения и гол в самой концовке

Шахтер - Десна 1:0. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 19-го тура УПЛ "Шахтер" - "Десна".

Харьков. ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)
Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Андрей Скрипка (Кропивницкий)
Шахтер - Десна 1:0
Гол: Марлос (90+4)
Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко, Маркос Антонио (Тайсон 60), Жуниор Мораес, Тете (Марлос 60), Евгений Коноплянка, Алан Патрик, Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано (Исмаили 70), Валерий Бондарь, Додо
Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Александр Филиппов (Филипп Будковский 89), Егор Картушов, Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий (Дмитрий Хлёбас 84), Андрей Мостовой, Алексей Гуцуляк (Сергей Старенький 77), Денис Фаворов
Предупреждения: Егор Картушов 10, Андрей Тотовицкий 53

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) УПЛ
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