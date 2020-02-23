Шаран: Некоторые должны пересмотреть отношение, а то они не будут даже тренироваться с основой

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился мыслями после поражения от "Колоса" в матче 19-го тура УПЛ.

"Все знают, какие обстоятельства сложились у нас перед этим матчем. Конечно, мы надеялись на бойцовские качества, мы повыше "Колоса" по росту, надеялись на стандартные положения. Поля пока не того качества, которое хотелось бы видеть, но это не основная причина.

Причина не только в тренерском штабе, но и в футболистах. Тренерский штаб подбирает игроков, тренирует. А если футболисты выходят и так играют, то что-то не получается. Это не то, что хотелось бы видеть. В перерыве многое было сказано. Вышли из раздевалки – сразу получили гол.

Более заслуженным был бы ничейный результат, было бы нормально. Некоторые должны пересмотреть отношение, а то в дальнейшем они не будут даже тренироваться с основной командой. Это касается не тех громких фамилий, что были раньше в "Александрии", а тех футболистов, которые на данном этапе не выполняют требования.

Обидное поражение. Но у нас есть характер, мы сможем это перебороть. Главное, чтобы подтянулись те игроки, которые травмированы и дисквалифицированы. Я насчитал 10 игроков. Три, которых не заявили, а Вантух и Мышенко планировались в составе. Лучкевич, Мирошниченко и Стецьков пропускали по дисквалификации.

Шастал еще с лангетом ходит, ему сломали малую берцовую кость. У Пашаева травма, Безбородько на пробежке в лесу почувствовал боль в колене. Не знаю, какие тогда тренировки делать. Вот все эти причины и сложились. Но надо все равно выходить в футболках "Александрии", биться и доказывать. А то ходят недовольные, что не попали в 18, их отправили в дубль. Выходите, доказывайте. Сегодня мы этого не увидели", – рассказал Владимир Шаран.