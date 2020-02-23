Матч случайных моментов. Олимпик - Львов 0:1

Учитывая потерю очков "Мариуполем", донецкая команда в случае своей победы получала возможность сократить отставание от шестой строчки до двух баллов. Для этого нужно было обыгрывать "Львов", что, в принципе, не выглядело задачей недосягаемой. В трёх предыдущих очных встречах на уровне УПЛ "Олимпик" не уступал. К тому же, львовяне показывают в нынешнем сезоне неубедительную игру в гостях - накануне этого поединка из выездная серия без побед в чемпионате составляла шесть встреч.

Хозяева и начали поживее, доказывая свой статус фаворита. Однако стабыльно создавать остроту в штрафной экс-вратаря "Олимпика" Пенькова не удавалось. За первые 45 минут нужно отметить только два момента. Во-первых, чудесный удар от Кравченко метров с 25-ти правее центра практически в "девятку", который голкипер перевёл на угловой. Во-вторых, эпизодик с участием Кравчука, пяткой корректировавшего прострел с правого фланга, но в створ мяч не залетел.

Как оказалось, второй тайм нам не подарил даже такого разнообразия атак. "Львов" вроде бы начал действовать поактивней впереди, но фактически ни в один голевой момент за 84 минуты это не вылилось. "Олимпик" отвечал взаимностью, показывая также соответствующий футбол: с большим количеством борьбы, кучей брака и невозможностью провести хотя бы одну атаку длиннее, чем в пять передач. По иронии, чтобы забить победный мяч, львовянам хватило двух пасов: заброс вперёд - раз, прострел с фланга - два.

Кроме этого эпизода можно вспомнить ещё разве что шанс Велвеса, которого разрезной передачей вывели один на один, но он настолько нелепо обработал мяч, что потерял шанс записать на свой счёт угрозу воротам Крынского. У "Олимпика", к слову, не было и этого. В концовке, когда надо было спасать игру, перед глазами стоял только удар от Кравченко - его можно считать главным моментом дончан этим вечером.

Победа позволила "Льову" подтянуться к шестой строчке. Теперь до неё не семь очков отставания, как было перед туром, а пять. За три тура отыграть теоретически можно, но впереди игры с "Александрией" и "Зарёй", когда даже ничью можно будет считать положительным результатом. Поэтому больше шансов всё же увидеть команду Меликяна этой весной в нижней шестёрке.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Ассистенты: Владимир Высоцкий (Запорожье), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)

Олимпик - ФК Львов 0:1

Гол: Ярослав Богунов 84

Олимпик: Владимир Крынский, Дмитрий Литвин, Дмитрий Гришко, Захедитабар Шахаб, Виталий Балашов (Максим Дегтярёв 61), Темур Чогадзе (Максим Тейшейра 71), Андрей Кравчук, Никита Кравченко, Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Сергей Политыло (Даниэль Романовский 86)

ФК Львов: Герман Пеньков, Владислав Приймак, Шина (Ярослав Богунов 63), Никита Татарков, Алваро, Велвес (Ренан 71), Игорь Гончар, Антон Братков, Сергей Борзенко, Джоэль Бопесу (Егор Клименчук 82), Сабино

Предупреждения: Орест Лебеденко 39, Евгений Цымбалюк 90+3 - Рафаэль Сабино 26, Шина 55