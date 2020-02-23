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Степаненко о 300-м матче в составе Шахтера: Я уже 10 лет здесь, и мне очень приятно
Хавбек "горняков" поделился мыслями после юбилейного матча
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал победу над "Десной" и свой юбилейный матч в футболке "горняков".
Этот матч стал для украинского хавбека 300-м в составе донецкого клуба.
– Главное – победа. Провели тяжелый поединок в четверг, и сегодня была ротация. Молодые ребята очень старались, не всегда все получалось, но это нормально. В концовке было сложно, однако наконец-то VAR нам помог – сыграл в нашу пользу. Поздравляю всех с победой! Она придаст нам уверенности и сил перед матчем с "Бенфикой".
– Насколько сложно было взломать оборону соперника?
– "Десна" – это сильная команда, с которой у нас были проблемы и в выездном поединке. Тогда тоже победили 1:0, но я бы не сказал, что хорошо играли. И теперь было то же самое: они действовали от обороны, выбегали в контратаки за счет быстрых и техничных футболистов, и нам было тяжело. Но когда у нас вышли ребята, которые играют между линиями, то начали здорово вскрывать оборону и создавать моменты.
– 300-й матч за "Шахтер". Что для тебя значит эта цифра?
– Я уже 10 лет в "Шахтере", и мне очень приятно, что скоро войду в топ-20 футболистов по количеству игр за "горняков". Для меня это родной клуб, я счастлив здесь находиться и всегда отдаюсь на все сто процентов. Рад побеждать, завоевывать новые трофеи и идти вперед с командой!
???????? Поздравляем @tarasstepanenko с 300-м матчем за «Шахтер»! Так держать! ⚒ ⠀ ???????? Congratulations to @tarasstepanenko on his 300th appearance with Shakhtar! Keep up the great job! ⚒ ⠀ ???????? Вітаємо @tarasstepanenko з 300-м матчем за «Шахтар»! Так тримати! ⚒ ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #1936 #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UA #UKR #football #футбол #Степаненко #Stepanenko