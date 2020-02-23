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Степаненко о 300-м матче в составе Шахтера: Я уже 10 лет здесь, и мне очень приятно

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек "горняков" поделился мыслями после юбилейного матча

Степаненко о 300-м матче в составе Шахтера: Я уже 10 лет здесь, и мне очень приятно
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал победу над "Десной" и свой юбилейный матч в футболке "горняков".

Этот матч стал для украинского хавбека 300-м в составе донецкого клуба.

– Главное – победа. Провели тяжелый поединок в четверг, и сегодня была ротация. Молодые ребята очень старались, не всегда все получалось, но это нормально. В концовке было сложно, однако наконец-то VAR нам помог – сыграл в нашу пользу. Поздравляю всех с победой! Она придаст нам уверенности и сил перед матчем с "Бенфикой".

– Насколько сложно было взломать оборону соперника?

– "Десна" – это сильная команда, с которой у нас были проблемы и в выездном поединке. Тогда тоже победили 1:0, но я бы не сказал, что хорошо играли. И теперь было то же самое: они действовали от обороны, выбегали в контратаки за счет быстрых и техничных футболистов, и нам было тяжело. Но когда у нас вышли ребята, которые играют между линиями, то начали здорово вскрывать оборону и создавать моменты.

– 300-й матч за "Шахтер". Что для тебя значит эта цифра?

– Я уже 10 лет в "Шахтере", и мне очень приятно, что скоро войду в топ-20 футболистов по количеству игр за "горняков". Для меня это родной клуб, я счастлив здесь находиться и всегда отдаюсь на все сто процентов. Рад побеждать, завоевывать новые трофеи и идти вперед с командой!

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В статье: Тарас Степаненко Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
shakhtar.com
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.02.2020 в 21:28
А міг би ослабити який Вольфсбург або Хетафе...
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0
-3
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
23.02.2020 в 21:39
А ты бы мог взять документы и лечь в дурку, там тебе помогут
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-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.02.2020 в 22:06
На жаль чи на щастя там усі місця вже давно зайняті такими як ти.
0
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