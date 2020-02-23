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Руслан Костышин: Это тяжелые 3 очка. Приятно выигрывать у Александрии

Премьер-лига
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Наставник "Колоса" поделился мыслями после выездной победы

Руслан Костышин: Это тяжелые 3 очка. Приятно выигрывать у Александрии
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин подвел итоги победы над "Александрией" в рамках 19-го тура УПЛ.

"Приятно выигрывать у "Александрии". Это сложно для всех команд. "Александрия" играет в агрессивный футбол, сильно прессингует. Это тяжелые 3 очка.

Я доволен победой, но больше доволен качеством игры. Команда выполняла установку, было взаимодействие, качество, которые принесли положительный результат.

У президента клуба дела, он смотрел матч по телевидению. У меня телефон всегда раскалывается от его звонков. У нас есть задача занять 8-е место. Получится – мы не откажемся. Это стратегическое задание", – рассказал Руслан Костышин.

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В статье: Руслан Костышин ФК Александрия УПЛ Колос (Ковалевка)
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Источник:
fco.com.ua
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