Руслан Костышин: Это тяжелые 3 очка. Приятно выигрывать у Александрии

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин подвел итоги победы над "Александрией" в рамках 19-го тура УПЛ.

"Приятно выигрывать у "Александрии". Это сложно для всех команд. "Александрия" играет в агрессивный футбол, сильно прессингует. Это тяжелые 3 очка.

Я доволен победой, но больше доволен качеством игры. Команда выполняла установку, было взаимодействие, качество, которые принесли положительный результат.

У президента клуба дела, он смотрел матч по телевидению. У меня телефон всегда раскалывается от его звонков. У нас есть задача занять 8-е место. Получится – мы не откажемся. Это стратегическое задание", – рассказал Руслан Костышин.