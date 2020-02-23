Премьер-лига
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Карпаты - первая команда УПЛ 2019/20, которая обеспечила себе место в нижней шестерке
Сможет ли подопечные Санжара подняться с последнего места?
Сегодня, в рамках 19-го тура УПЛ "Карпаты" дома сыграли вничью с "Днепром-1" 1:1.
Таким образом, команда под руководством Романа Санжара обеспечила себе место в нижней "шестерке" УПЛ и потеряла любые шансы на попадание в число первых шести команд.
После 19-ти туров чемпината Украины сезона 2019/2020 "львы" набрали 12 очков.
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Комментарии (1)
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Drovko (Lviv)
23.02.2020 в 22:47
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