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Карпаты - первая команда УПЛ 2019/20, которая обеспечила себе место в нижней шестерке

Премьер-лига
(1 голосов)

Сможет ли подопечные Санжара подняться с последнего места?

Карпаты - первая команда УПЛ 2019/20, которая обеспечила себе место в нижней шестерке
Новина українською

Сегодня, в рамках 19-го тура УПЛ "Карпаты" дома сыграли вничью с "Днепром-1" 1:1.

Таким образом, команда под руководством Романа Санжара обеспечила себе место в нижней "шестерке" УПЛ и потеряла любые шансы на попадание в число первых шести команд.

После 19-ти туров чемпината Украины сезона 2019/2020 "львы" набрали 12 очков.

Карпаты - первая команда УПЛ 2019/20, которая обеспечила себе место в нижней шестерке - изображение 1

Карпаты - первая команда УПЛ 2019/20, которая обеспечила себе место в нижней шестерке - изображение 2

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В статье: УПЛ Карпаты (Львов)
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Комментарии (1)
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Drovko (Lviv)
23.02.2020 в 22:47
Ахах...теж мені Америку відкрили)
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