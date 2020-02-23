Мирослав Ступар убежден, что гол Десны в ворота Шахтера отменили справедливо

Судейский эксперт Мирослав Ступар высказал свое мнение относительно отмененного гола "Десны" в ворота "Шахтера" в матче 19-го тура чемпионата Украины. В отличие от Сергея Шебека, Мирослав Иванович считает, что бригада арбитров поступила правильно.

- Споры возникают по поводу того, что мяч к Филиппову, который находился в офсайде, отлетел от игрока "Шахтера". Это действительно так, но надо учесть важный нюанс: Коноплянка сознательно в мяч не играл, это был отскок.

Последовал удар / передача, мяч отскочил от Коноплянки, Филиппов, который в момент удара по мячу находился за спиной Коноплянки в офсайде, выскочил из-за Коноплянки, обработал мяч, отдал Гуцуляку и тот забил гол. Если бы Коноплянка сознательно сыграл в мяч, а затем мячом завладел Филиппов, который вышел из "вне игры", тогда офсайда не было бы. Но поскольку Филиппов получил выгоду от того, что Коноплянка сознательно не сыграл в мяч, и это трактуется как отскок мяча (так же как от каркаса ворот), то это положение "вне игры". Игрок, который вышел из положения "вне игры", получил выгоду, а игрок, от которого отскочил мяч, сознательно не играл в него. Это написано в Правиле 11. Этим ассистенты VAR и руководствовались, - объяснил свое видение ситуации Мирослав Ступар.