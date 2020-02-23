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Мирослав Ступар убежден, что гол Десны в ворота Шахтера отменили справедливо

Премьер-лига
(1 голосов)

Мирослав Иванович не согласен с коллегой Шебеком

Мирослав Ступар убежден, что гол Десны в ворота Шахтера отменили справедливо
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт Мирослав Ступар высказал свое мнение относительно отмененного гола "Десны" в ворота "Шахтера" в матче 19-го тура чемпионата Украины. В отличие от Сергея Шебека, Мирослав Иванович считает, что бригада арбитров поступила правильно.

- Споры возникают по поводу того, что мяч к Филиппову, который находился в офсайде, отлетел от игрока "Шахтера". Это действительно так, но надо учесть важный нюанс: Коноплянка сознательно в мяч не играл, это был отскок.

Последовал удар / передача, мяч отскочил от Коноплянки, Филиппов, который в момент удара по мячу находился за спиной Коноплянки в офсайде, выскочил из-за Коноплянки, обработал мяч, отдал Гуцуляку и тот забил гол. Если бы Коноплянка сознательно сыграл в мяч, а затем мячом завладел Филиппов, который вышел из "вне игры", тогда офсайда не было бы. Но поскольку Филиппов получил выгоду от того, что Коноплянка сознательно не сыграл в мяч, и это трактуется как отскок мяча (так же как от каркаса ворот), то это положение "вне игры". Игрок, который вышел из положения "вне игры", получил выгоду, а игрок, от которого отскочил мяч, сознательно не играл в него. Это написано в Правиле 11. Этим ассистенты VAR и руководствовались, - объяснил свое видение ситуации Мирослав Ступар.

Мирослав Ступар убежден, что гол Десны в ворота Шахтера отменили справедливо - изображение 1

Отметим, что "Шахтер" победил "Десну" благодаря голу Марлоса на добавленных минутах.

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В статье: Десна (Чернигов) Мирослав Ступар Сергей Шебек Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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scorpius (Ck)
24.02.2020 в 00:05
"Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!!" (с) - все шахтерофобы в адрес Ступара
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Tenma7 (Чернигов)
23.02.2020 в 23:55
Ну Ступар в отличии от Шебека рассказал, ссылаясь на то что написано в правилах, слово в слово. А Шебек какие то фазы нафантазировал....И народ на форуме странный, нет что б два абзаца почитать на сайте фифа, так дичь какую то несут.
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scorpius (Ck)
24.02.2020 в 00:08
Народ не странный, а скорее частично упоротый
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0
-1
adidas77 (Cумы)
24.02.2020 в 00:18
Tenma7 (Чернигов) И что он рассказал, что Конопля не играл в мяч???А скажу, что он играл как раз чисто в мяч. Докажите мне обратное! С у к а идиоты, пытающиеся оправдать украденный мяч у Десны....Только не надо делать дибилов из нас,ок?
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Инспектор ( )
23.02.2020 в 23:48
Ступар-Шебек. Два противоположных мнения
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