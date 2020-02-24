Лучано Лучи: В других странах VAR финансируют не ассоциации, а профессиональные лиги

Куратор украинских арбитров Лучано Лучи рассказал о внедрении системы VAR в Украинской Премьер-лиге и сообщил о предстоящих этапах.

По словам господина Лучи, ассоциация сделала первый шаг.

Сейчас надо будет вступить в действие Украинской Премьер-лиге. Я не хочу ввязываться в вопросы, которые не входят в мою компетенцию, но в других странах именно профессиональные лиги финансируют VAR.

Ресурсы, которые были, позволяли пройти минимальное обучение с минимальным количеством арбитров. Но 2 матча с 6 - это означает, что 30% матчей будет покрыто системой.