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Лучано Лучи: В других странах VAR финансируют не ассоциации, а профессиональные лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Деньги должна искать УПЛ

Лучано Лучи: В других странах VAR финансируют не ассоциации, а профессиональные лиги
Новина українською

Куратор украинских арбитров Лучано Лучи рассказал о внедрении системы VAR в Украинской Премьер-лиге и сообщил о предстоящих этапах.

По словам господина Лучи, ассоциация сделала первый шаг.

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Сейчас надо будет вступить в действие Украинской Премьер-лиге. Я не хочу ввязываться в вопросы, которые не входят в мою компетенцию, но в других странах именно профессиональные лиги финансируют VAR.

Ресурсы, которые были, позволяли пройти минимальное обучение с минимальным количеством арбитров. Но 2 матча с 6 - это означает, что 30% матчей будет покрыто системой.

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В статье: арбитры УПЛ Лучано Лучи VAR УАФ Комитет арбитров УАФ
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (2)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 08:27
В других странах, в отличии от Украины и твоей Италии, нет коррупции и продажных чиновников
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+2
-1
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zloyded (Киев)
24.02.2020 в 08:18
VAR не спасе цю корупційну, заточену на один клуб педерацію!!!
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+3
-1

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