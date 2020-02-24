Олимпик - ФК Львов 0:1. Видеообзор матча

ха классный гол особенно- ОДИН игрок ФКЛ бежит от центра поля и его два защитника НУ типа не видят--и ещё два провожают игрока смячом даже не мешая ему подавать--СТРАННО ВСЁ ЭТО--- дела олимпика не умерают--- по турнирной только посмотреть--- так бы были обе львсеие командв в зоне вылета а так поднялся ФКл---