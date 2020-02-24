Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпик - ФК Львов 0:1. Видеообзор матча
У амбиций "Олимпика" к первой "шестерке" - большой знак вопроса
Вашему вниманию видеообзор матча "Олимпик" - ФК "Львов".
Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр Константин Труханов (Харьков)
Ассистенты: Владимир Высоцкий (Запорожье), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)
"Олимпик" - ФК "Львов" 0:1
Гол: Ярослав Богунов 84
"Олимпик": Владимир Крынская, Дмитрий Литвин, Дмитрий Гришко, Захедитабар Шахаб, Виталий Балашов (Максим Дегтярев 61), Темур Чогадзе (Максим Тейшейра 71), Андрей Кравчук, Никита Кравченко, Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Сергей Политыло (Даниэль Романовский 86)
ФК "Львов": Герман Пеньков, Владислав Приймак, Шина (Ярослав Богунов 63), Никита Татаркова, Алваро, Велвес (Ренан 71), Игорь Гончар, Антон Братков, Сергей Борзенко, Джоэль Бопесу (Егор Клименчук 82), Сабино
Предупреждение: Орест Лебеденко 39, Евгений Цымбалюк 90 + 3 - Сабино 26 Шина 55
Видеообзор матча