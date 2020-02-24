  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скрипник выразил критическое мнение по поводу введения VAR в Украине
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скрипник выразил критическое мнение по поводу введения VAR в Украине

Премьер-лига
(1 голосов)

Критическая мысль коуча

Скрипник выразил критическое мнение по поводу введения VAR в Украине
Новина українською

Наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник поделился своим мнением о введении системы видеоповторов VAR на матчах УПЛ - по 2 игры на тур.

Читайте такжеПервое применение VAR в УПЛ. Гол Десны был отменен в матче с Шахтером

Если делать, то делать для всех. А не какие-то выборочные игры. Это мое мнение.

Поэтому лучше сделать паузу. Накопить деньги, чтобы VAR был на каждой игре УПЛ, в отличие от того, что имеем 2 VARы в туре.

И не всегда на важнейших матчах. А речь идет об очень важных решениях судей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник УПЛ VAR
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Профутбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Hugo64 (PARIS)
24.02.2020 в 09:19
ВАР нужен и судьи там должны быть неряженные--может даже иностранцы--а так что есть что нету---были и 5 судей и что? идут споры про гол десны БЫЛ или НЕБЫЛ? ВАР сказал что нет НО многие считают что был и опять виновен судья в пользу Ш.....
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...