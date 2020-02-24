Скрипник выразил критическое мнение по поводу введения VAR в Украине

Наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник поделился своим мнением о введении системы видеоповторов VAR на матчах УПЛ - по 2 игры на тур.

Если делать, то делать для всех. А не какие-то выборочные игры. Это мое мнение.

Поэтому лучше сделать паузу. Накопить деньги, чтобы VAR был на каждой игре УПЛ, в отличие от того, что имеем 2 VARы в туре.

И не всегда на важнейших матчах. А речь идет об очень важных решениях судей.