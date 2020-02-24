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Скрипник выразил критическое мнение по поводу введения VAR в Украине
Критическая мысль коуча
Наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник поделился своим мнением о введении системы видеоповторов VAR на матчах УПЛ - по 2 игры на тур.
Если делать, то делать для всех. А не какие-то выборочные игры. Это мое мнение.
Поэтому лучше сделать паузу. Накопить деньги, чтобы VAR был на каждой игре УПЛ, в отличие от того, что имеем 2 VARы в туре.
И не всегда на важнейших матчах. А речь идет об очень важных решениях судей.
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Источник:Профутбол
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
24.02.2020 в 09:19
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