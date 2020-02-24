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Тренер ФК Львов: Искали "противоядие" системе Олимпика

Премьер-лига
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Тренер ФК Львов: Искали "противоядие" системе Олимпика
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Главный тренер ФК "Львов" Егише Меликян дал комментарий после победы своей команды в выездном матче с донецким "Олимпиком" (1:0).

Меликян сообщил, что его тренерский штаб изучал игру дончан, которую они демонстрировали на сборе в Анталии.

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Это команда, которая с 10 матчей в Турции получила 9 побед! Нам надо было найти "противоядие" их системе. Потому что играет "Олимпик" в современный, тяжелый футбол.

Надо было найти ту игру, которая создаст им проблемы. План сработал. Ребята заслужили победу, а я уже думаю о следующем матче - с "Александрией".

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В статье: ФК Львов Олимпик (Донецк) Егише Меликян
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