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Висенте Гомес объяснил, каким образом ФК Львов заставил Олимпик изменить свою игру

Премьер-лига
(1 голосов)

Приспособиться не смогли

Висенте Гомес объяснил, каким образом ФК Львов заставил Олимпик изменить свою игру
Новина українською

Коуч донецкого "Олимпика" Висенте Гомес прокомментировал поражение своей команды в матче с ФК "Львов" (0:1).

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Мы плохо сыграли. Соперник нас хорошо прессинговал и заставил действовать "лонгболами".

Мы не хотели этого, ведь не приспособлены к такому футболу.

Но не смогли найти выхода. Это главная проблема, из-за которой "Олимпик" плохо атаковал.

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В статье: ФК Львов Олимпик (Донецк) Висенте Гомес
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Источник:
Футбол News

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