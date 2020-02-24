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Висенте Гомес объяснил, каким образом ФК Львов заставил Олимпик изменить свою игру
Приспособиться не смогли
Коуч донецкого "Олимпика" Висенте Гомес прокомментировал поражение своей команды в матче с ФК "Львов" (0:1).
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Мы плохо сыграли. Соперник нас хорошо прессинговал и заставил действовать "лонгболами".
Мы не хотели этого, ведь не приспособлены к такому футболу.
Но не смогли найти выхода. Это главная проблема, из-за которой "Олимпик" плохо атаковал.
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Источник:Футбол News
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