Висенте Гомес объяснил, каким образом ФК Львов заставил Олимпик изменить свою игру

Коуч донецкого "Олимпика" Висенте Гомес прокомментировал поражение своей команды в матче с ФК "Львов" (0:1).

Мы плохо сыграли. Соперник нас хорошо прессинговал и заставил действовать "лонгболами".

Мы не хотели этого, ведь не приспособлены к такому футболу.

Но не смогли найти выхода. Это главная проблема, из-за которой "Олимпик" плохо атаковал.