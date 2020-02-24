Герой футбольного дня. Матар

Начнем с того, что Матар – это находка для "Карпат". В тех условиях, в которых оказался львовский клуб, подписать такого форварда – это успех. Матар интересно играл за "Олимпик", не подошел "Динамо", однако усилил бы, наверное, любого середняка украинского чемпионата, не говоря уже об аутсайдерах. И вот лакомый кусок оторвали "Карпаты".

Дивиденды не заставили себя долго ждать. Первый официальный матч африканца за львовскую команду – первый гол, который принес "Карпатам" такие необходимые турнирные очки. А теперь к наболевшему: у судей не было другого выбора, кроме как засчитать гол Матара. Это эпизод из разряда тех, которые произошли в матчах "Заря" - "Динамо" и "Динамо" - "Десна", когда споры возникали из-за возможного пересечения мячом линии ворот. Обоснованно доказать, что в тех эпизодах были голы, без вмешательства техники не смог бы никто. А во вчерашнем поединке "Карпат" с "Днепром-1" никто без технологии не докажет, что Матар находился в офсайде. Потому что визуально выглядело так, что он находился на линии мяча или даже перед ней.

Вот здесь система VAR дала бы четкие ответы на вопросы. В отличие от матча "Шахтер" - "Десна", в котором вмешательство видеотехники только породило споры и дискуссии. А в поединке "Динамо" - "Ворскла" видеотехнология вообще была не нужна – это был поединок без спорных моментов и без трудностей для арбитра.

Итак, что мы имеем в итоге? В первом туре с функционированием VARа не был решен ни один спорный момент (не считать же таковым желтую карточку Тотовицкого, которую просматривали на предмет потенциального удаления?!), одно из решений видеоарбитров породило широкие споры с аргументами с обеих сторон, в одном из поединков система не вмешивалась в игру, а как минимум в двух поединках, обделенных VARом (кроме матча "Карпат" и "Днепра-1", это еще матч "Мариуполь" - "Заря", в котором судья показал много желтых карточек), судьям могла бы упростить работу видеотехника. Поэтому не только некоторые арбитры, но и некоторые команды были не в равных условиях. Плюс есть проблема определения центральных игр тура. Не всегда вывеска матча соответствует реальному напряжению в нем – доказано игрой "Динамо" - "Ворскла".

А не делаем ли мы себе хуже, господа? VARить или всех, или никого.