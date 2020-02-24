Спортивный юрист описал вероятность оправдания Беседина

Спортивный юрист Юрий Юрченко выразил свое мнение по поводу скандала вокруг допинговой дела нападающего "Динамо" Артема Беседина.

В деле Беседина результат может быть как максимально положительный, так и максимально негативный.

Максимально положительный - это когда Беседин как спортсмен сможет доказать и УЕФА, и антидопинговому агентству, что соответствующие вещества попали в его организм абсолютно независимо от его воли, он не знал и не мог знать об этом.

Как вариант - что это была рекомендация врача и он принял их за его советом.