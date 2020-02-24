  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Спортивный юрист описал вероятность оправдания Беседина
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортивный юрист описал вероятность оправдания Беседина

Премьер-лига
(1 голосов)

Но говорит о двух версиях

Спортивный юрист описал вероятность оправдания Беседина
Новина українською

Спортивный юрист Юрий Юрченко выразил свое мнение по поводу скандала вокруг допинговой дела нападающего "Динамо" Артема Беседина.

В деле Беседина результат может быть как максимально положительный, так и максимально негативный.

Читайте такжеИгорь Суркис: Мы будем бороться за Беседина. 24 февраля будет разбирательство в УЕФА

Максимально положительный - это когда Беседин как спортсмен сможет доказать и УЕФА, и антидопинговому агентству, что соответствующие вещества попали в его организм абсолютно независимо от его воли, он не знал и не мог знать об этом.

Как вариант - что это была рекомендация врача и он принял их за его советом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Допинг Динамо (Киев) Артем Беседин антидопинговый центр Юрий Юрченко юрист
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Профутбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...