УПЛ назвала лучшего игрока 19 тура

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в состав экспертного совета, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 19-го тура.

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Колоса" Евгений Смирный, который в матче с "Александрией" сделал "дубль".

Он опередил Беньямина Вербича, Виталия Буяльского и Богдана Леднева.

В состав экспертного совета входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Александр Денисов, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.