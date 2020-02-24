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УПЛ назвала лучшего игрока 19 тура

Премьер-лига
(2 голосов)

Обошел динамовцев и игрока "Зари"

УПЛ назвала лучшего игрока 19 тура
Новина українською

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в состав экспертного совета, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 19-го тура.

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Колоса" Евгений Смирный, который в матче с "Александрией" сделал "дубль".

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Он опередил Беньямина Вербича, Виталия Буяльского и Богдана Леднева.

В состав экспертного совета входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Александр Денисов, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

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В статье: Виталий Буяльский УПЛ Колос (Ковалевка) Богдан Леднев Евгений Смирный Беньямин Вербич
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.02.2020 в 13:43
Так він і є динамівець. Тільки в оренді.
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