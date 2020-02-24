Символическая сборная 19-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Возобновление чемпионата Украины 2019/20 запомнится натужными победами "Динамо" и "Шахтера", очень неожиданным поражением "Александрии" на своем поле от "Колоса", а также "Заря" в дебютном поединке смогла в гостях справиться с "Мариуполем". Конечно, не обошлось без героев в матчах УПЛ, на них мы остановимся подробнее.

ВРАТАРЬ

Евгений Паст ("Десна" Чернигов).

Пять сейвов на счету Паста в центральной встрече тура. Коноплянка, Тете и Патрик наносили опаснейшие удары, а когда на поле вышли Тайсон и Марлос у защитников вообще голова пошла кругом, голкиперу работы значительно добавилось. Более 90 минут выстоял и лишь в компенсированное время пропустил Евгений, хотя вины голкипера в этом мяче нет.

ЗАЩИТА

Игорь Пердута ("Ворскла" Полтава).

Невозможно не отметить правый фланг обороны полтавчан в игре с "Динамо". Киевляне постоянно нагнетали, Пердута стал тем игроком, который добавил организованности и уверенности в защитных действиях. Вербичу приходилось с фланга постоянно смещаться в центр поля, Миколенко практически не было видно, в чем особая заслуга Пердуты.

Виталий Гавриш ("Колос" Коваливка).

В центре защиты ковалевской команды в матче против "Александрии" более заметным был новичок Кирилл Петров. Он и желтую карточку заработал, и рукой в своей штрафной площадке сыграл, и головой опасно пробивал. Однако ключевой эпизод с его участием - неудачная попытка перехватить пас на Ситало, что завершилось голом. Пока Петров "феерил", капитан "Колоса" спокойно, а главное надежно делал свое дело - вел команду к сенсационной победе.

Сергей Яворский (ФК "Мариуполь").

Азовчане не смогли добыть приемлемый результат в жестком противостоянии с "Зарей", но провели качественный поединок. Хорошую игру показал и Яворский, один из самых стабильных игроков, опытный защитник оказывался в нужном месте в нужное время, традиционно выиграл всю верховую борьбу и при стандартах был полезен в штрафной соперника.

Владимир Полевой (СК "Днепр-1").

Большую часть времени матча с "Карпатами" днепряне провели в обороне, при этом, иногда проходили контратаки и создавал их Полевой. Опытный вингер совершил несколько отменных рейдов по флангу, наносил опасный удар и отдал голевую передачу. Одну ошибку Полевой все же допустил, на 66-й минуте едва не срезал мяч в свои ворота, хотя все обошлось в той навале "Карпат". Но в общем Владимир провел матч на очень достойном уровне.

ПОЛУЗАЩИТА

Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк).

Один из лидеров дончан сыграл в юбилейном 300-м матче, вывел команду на игру с "Десной" с капитанской повязкой и в очередной раз доказал полезность клубу. Наверняка, без Степаненко "Шахтер" вряд ли смог бы дожать северян, все же Тарас полностью контролировал центральный плацдарм, что позволило партнерам провести результативную атаку.

Виталий Буяльский ("Динамо").

В матче против "Ворсклы", который неожиданно вышел для "Динамо" достаточно непростым и нервным, хавбек сменил несколько позиций, принимал активное участие в организации атак и прессинговал. В конце концов, именно он открыл счет случайным, но от того очень эффектным ударом. К тому же после паса Буяльского пробивал Русин, когда на добивании победный мяч в сетку отправил Вербич.

Богдан Леднев ("Заря" Луганск).

Как оказалось, решающий гол забил Леднев во встрече с мариупольцами, да и вклад Богдана в победу сложно переоценить. Игрок успевал возвращаться (у своих ворот также приходилось трудиться), а при переходе в атаку Леднев стал абсолютно лучшим. Великолепная скорость у него, контроль мяча и отменно поставленный удар.

Беньямин Вербич ("Динамо" Киев).

Один из самых активных игроков в туре, заметно старался Вербич и нанес по воротам "Ворсклы" семь ударов. Не всегда хватало точности этим выстрелам, и заметен был небольшой технический брак у Вербича, однако спишем это на "зимний футбол". Все же словенец забил решающий гол и своей активностью создал для полтавчан больше неприятностей, чем любой другой игрок "Динамо".

Тайсон ("Шахтер" Донецк). Без Тайсона и Марлоса в атаках подопечные Каштру выглядели не достаточно опасно, не хватало нестандартных действий и взрывных выпадов бразильцев. Заметно выделялся Тайсон, если раньше "Десна" успевала за "горняками", то во второй половине встречи черниговцам было намного сложнее. В итоге именно Тайсон и забил чудесный победный мяч.

НАПАДЕНИЕ

Евгений Смирный ("Колос" Коваливка).

Яркий пример того, как аренда идет на пользу молодому игроку. Вряд ли Евгений имел бы в "Динамо" больше, чем периодические выходы на замену во второстепенных матчах. В "Колосе" у него есть возможность повышать свою уверенность и приобретать опыт. То, что у него есть талант, подтверждает игра с "Александрией". Первый забитый гол продемонстрировал его индивидуальное мастерство - открылся, обработал, классно пробил. Второй - ощущение момента и физическую готовность, ведь Евгений уже в компенсированное арбитром время оказался там, где нужно и в итоге принес важную победу дебютанту элитного дивизиона.

ТРЕНЕР

Руслан Костышин ("Колос" Коваливка).

До матча с ковалевцами "Александрия" выиграла шесть домашних поединков подряд в рамках УПЛ. Команда Владимира Шарана уверенно провела сборы и весной готовится повоевать за бронзу. Несмотря на кадровые проблемы, именно "Александрия" считалась безоговорочным фаворитом пары. Однако "Колос" сыграл с чувством собственного достоинства - команда Костишина, который, к слову, не побоялся ввести в состав четырех новичков, не отсиживалась в обороне, а регулярно напрягала защиту соперника. В итоге заслужила победный гол на 90+2-й минуте и поднялась в турнирной таблице на шестое место.