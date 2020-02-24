УАФ заплатила 1 миллион евро за обучение работы с системой VAR 8 человек

Это типа они создали арбитров-клонов и обучили их всему необходимому на эту сумму? Так бы было более менее обоснована стоимость. Дайте мне лям я дядю Колю охранника-алкаша научу смотреть в камеру, отматывать покадрово и обучу правилам футбола. Я готов принять этот непосильной вызов за лям. Даже 50*50 с Колей поделю. Я не жадный. И он будет более усердным.