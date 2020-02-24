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УАФ заплатила 1 миллион евро за обучение работы с системой VAR 8 человек

Премьер-лига
(1 голосов)

Такие, говорят, цены

УАФ заплатила 1 миллион евро за обучение работы с системой VAR 8 человек
Новина українською

Обучение арбитров, которые будут работать с видеокартинкой VAR, обошлось Украинской ассоциации футбола в 1 миллион евро. Об этом сообщили в сюжете программы "Великий футбол".

Речь идет об обучении 4 арбитров и 4 ассистентов.

По этому поводу высказался куратор арбитров Лучано Луччи:

Читайте такжеЛучи: У нас есть 11 арбитров, которые готовы работать с VAR

С финансовой точки зрения УАФ сделала существенные финансовые усилия для выполнения программы, которая позволила квалифицировать 4 арбитров и 4 ассистентов.

Мы готовы расширить количество арбитров, но на это нужны деньги.

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В статье: Лучано Лучи VAR УАФ
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (9)
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Чернышев (Tegusi)
24.02.2020 в 14:19
Вартість двух бусиків з апаратурою 300 тис. евро, вартість навчання п'яти судей мільйон. Чи піти на курси суддів?
Ответить
0
0
9thessh
24.02.2020 в 13:26
Сколько ж они с этого ляма забрали себе в карман? 900 или 950 тысяч?
Ответить
+5
0
Alex.696 (Немирів)
24.02.2020 в 13:40
998.
Ответить
+2
0
usup (Донецк)
24.02.2020 в 13:23
А не многовато ли будет?
Ответить
+5
0
rubizhansky (Рубежное)
24.02.2020 в 13:17
Это типа они создали арбитров-клонов и обучили их всему необходимому на эту сумму? Так бы было более менее обоснована стоимость. Дайте мне лям я дядю Колю охранника-алкаша научу смотреть в камеру, отматывать покадрово и обучу правилам футбола. Я готов принять этот непосильной вызов за лям. Даже 50*50 с Колей поделю. Я не жадный. И он будет более усердным.
Ответить
+6
0
avatar
дядько вова (миронівка)
24.02.2020 в 13:13
скільки ж ви козли ще будете тирить гроші у бідної країни,
Ответить
+6
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.02.2020 в 13:15
Доти доки електорат буде голосувати за феесбешну агентуру та блазнів з вулиці.
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+3
-2
support (Kyiv)
24.02.2020 в 13:25
30 лет такого никогда не было и тут такое
+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.02.2020 в 13:31
Тому так і живемо.
+1
-2

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