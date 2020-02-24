Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ заплатила 1 миллион евро за обучение работы с системой VAR 8 человек
Такие, говорят, цены
Обучение арбитров, которые будут работать с видеокартинкой VAR, обошлось Украинской ассоциации футбола в 1 миллион евро. Об этом сообщили в сюжете программы "Великий футбол".
Речь идет об обучении 4 арбитров и 4 ассистентов.
По этому поводу высказался куратор арбитров Лучано Луччи:
С финансовой точки зрения УАФ сделала существенные финансовые усилия для выполнения программы, которая позволила квалифицировать 4 арбитров и 4 ассистентов.
Мы готовы расширить количество арбитров, но на это нужны деньги.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Великий футбол
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Чернышев (Tegusi)
24.02.2020 в 14:19
Ответить
0
0
9thessh
24.02.2020 в 13:26
Ответить
+5
0
Alex.696 (Немирів)
24.02.2020 в 13:40
Ответить
+2
0
usup (Донецк)
24.02.2020 в 13:23
Ответить
+5
0
rubizhansky (Рубежное)
24.02.2020 в 13:17
Ответить
+6
0
дядько вова (миронівка)
24.02.2020 в 13:13
Ответить
+6
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.02.2020 в 13:15
Ответить
+3
-2
support (Kyiv)
24.02.2020 в 13:25
+2
-2
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.02.2020 в 13:31
+1
-2
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...