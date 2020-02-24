Комитет арбитров УАФ объяснил отмену гола Десны в ворота Шахтера

В связи с вмешательством VAR в матче 19 тура УПЛ "Шахтер" - "Десна" Комитет арбитров УАФ изложил свое объяснение эпизода.

В комитете напоминают, что на 59 минуте игры команда гостей забила гол.

В соответствии с протоколом IAAP, VAR совершил обязательную проверку с использованием соответствующего имеющегося видеоматериала.

Арбитр и помощник VAR зафиксировали 2 положения "вне игры", которые произошли одно за другим, со стороны нападающих команды гостей.

1) В момент удара по воротам со стороны футболиста гостей его партнер по команде, который получил мяч после рикошета, а не после преднамеренной игры, находился в положении "вне игры" и поэтому такое положение вне игры заслуживает наказания за получение неправомерной выгоды в результате пребывания в таком положении.

2) Игрок гостей, получивший передачу пробивает по воротам, но на траектории полета мяча находится еще один его партнер по команде, который осуществляет неправомерное вмешательство путем перекрытия линии обзора вратаря хозяев.

Действия ассистента арбитра №2 являются правильными - он не поднял флажок, поскольку он не должен вмешиваться в сложные и миллиметровые ситуации.

Правильные также действия арбитра - согласно Протоколу в таких случаях он не должен осуществлять просмотр на поле, а только опираться на результаты проверки со стороны VAR.