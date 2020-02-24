  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Комитет арбитров УАФ объяснил отмену гола Десны в ворота Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Комитет арбитров УАФ объяснил отмену гола Десны в ворота Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Два тезиса

Комитет арбитров УАФ объяснил отмену гола Десны в ворота Шахтера
Новина українською

В связи с вмешательством VAR в матче 19 тура УПЛ "Шахтер" - "Десна" Комитет арбитров УАФ изложил свое объяснение эпизода.

В комитете напоминают, что на 59 минуте игры команда гостей забила гол.

В соответствии с протоколом IAAP, VAR совершил обязательную проверку с использованием соответствующего имеющегося видеоматериала.

Арбитр и помощник VAR зафиксировали 2 положения "вне игры", которые произошли одно за другим, со стороны нападающих команды гостей.

Читайте такжеСергей Шебек: Считаю, что гол в ворота Шахтера отменили ошибочно

1) В момент удара по воротам со стороны футболиста гостей его партнер по команде, который получил мяч после рикошета, а не после преднамеренной игры, находился в положении "вне игры" и поэтому такое положение вне игры заслуживает наказания за получение неправомерной выгоды в результате пребывания в таком положении.

2) Игрок гостей, получивший передачу пробивает по воротам, но на траектории полета мяча находится еще один его партнер по команде, который осуществляет неправомерное вмешательство путем перекрытия линии обзора вратаря хозяев.

Действия ассистента арбитра №2 являются правильными - он не поднял флажок, поскольку он не должен вмешиваться в сложные и миллиметровые ситуации.

Правильные также действия арбитра - согласно Протоколу в таких случаях он не должен осуществлять просмотр на поле, а только опираться на результаты проверки со стороны VAR.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Алексей Гуцуляк УАФ Комитет арбитров УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (16)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
аалекс ( Крым)
24.02.2020 в 14:06
Всем недовольным, для самоуспокоения, можно по несколько раз в день перечитывать заключение Шебека. Как мы тут не будем друг другу что - то доказывать, все сводится к тому - был ли это рикошет или Коноплянка отдал пас сопернику.
Ответить
0
-2
аалекс ( Крым)
24.02.2020 в 14:09
Мое мнение - это рикошет, но каждый видит то, что он хочет увидеть.
Ответить
0
-2
zhenya1982ts (Калуш)
24.02.2020 в 13:59
Послухайте, який чистий гол ? Якщо не офсайд ✓1 ( хоча я думаю, що він був), то офсайд ✓2 залізобетонний. Вболівав за Десну...
Ответить
+2
0
avatar
Denmark*XIV (Vyshgorod)
24.02.2020 в 13:56
Та ви ж, сволота, вчора вякали зовсім інше І про несправедливе скасування голу, і... Однак, на сьогодні якась наволоч дала ВКАЗІВКУ виправдити рефа АГРОНОМського, який сцикнув під себе, щоб ахмЄт-баши не розгнівався. Навіть гравці ШД ніякого обурення не виказували с приводу гола.
Ответить
+2
-3
zhenya1982ts (Калуш)
24.02.2020 в 14:00
Хто конкретно вякав вчора. Прізвище ?
Ответить
+1
-1
мы за динамо (киев)
24.02.2020 в 14:36
ступар
+1
0
zhenya1982ts (Калуш)
24.02.2020 в 14:40
Ступар ? А що він сказав ? )))
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.02.2020 в 13:43
А саме головне, що комітет боявся засмутити рінаха Леонідовича.
Ответить
+4
-4
avatar
дядько вова (миронівка)
24.02.2020 в 13:42
який там був рикошет? Коноплянка не зміг технічно обробить і відпасував його наФіліпова який під пасу Коно уже не був даже в офсайді,мячі в свої ворота зрізають "преднамеренно"чи ні, Тоді давайте їх не будемо зараховувать,,А так повний дебілізм.Уже зранку вспіли і комітет зібрать,Ось така малята правда,
Ответить
+3
-4
tayler (Днепр)
24.02.2020 в 13:31
Там не рикошет был, а Коноплянка хотел принять мяч, но так как был сильный удар, он не смог этого сделать, и он отскочил от него на три метра, и этот гол был чистый, и надо было засчитывать его! А так как всегда кротам ищут любые отмазки ли ж бы они не проиграли!
Ответить
+4
-5
Виктор Валерьевич (Луганск)
24.02.2020 в 13:59
Даже если представить что так и было, там игрок Десны в пассивном оффе закрывал обзор вратарю.
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.02.2020 в 14:11
А ти у курсі, що вже років 15 пасивний офсайд не вважається офсайдом?
+1
-1
мы за динамо (киев)
24.02.2020 в 14:16
тому якби зайшов прямий мяч то був би чистий офсайд із закриттям воротарю моменту удару. а так чистий прокол коноплянки, якому ніхто не заважав вибити мяч. офсайд №2 це вже кротофуфло.
+1
-1
филанкрот (donetsk)
24.02.2020 в 14:42
Якщо закривав огляд воротарю--це вже НЕ пасивний офсайд
0
0
support (Kyiv)
24.02.2020 в 13:24
Щас буду выгуливать фанбоев динамо
Ответить
+2
-3
НеШахтьор (Донецьк)
24.02.2020 в 14:40
Все що ти можеш, це стати на коліна та відкрити рота
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...