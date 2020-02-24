Садовый: У нас владельцы футбольных клубов - олигархи или ...олигархи

Городской председатель Львова Андрей Садовый побывал вчера на домашнем матче "Карпат" с "Днепр-1" (1:1) и рассказал о том, чем власть может помочь футбольному клубу.

Мэр считает, что город может присоединиться организационно.

Может действительно, как в Барселоне или португальских клубах можно будет сделать народную команду. В Украине таких прецедентов нету. У нас или олигархи владельцы футбольных клубов, или ...олигархи. На самом деле. А народной команды нету. Львов может попытаться это сделать.

Садовый видит, что менеджмент Карпат находится в очень сложной ситуации.

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