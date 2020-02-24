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Садовый: У нас владельцы футбольных клубов - олигархи или ...олигархи
Видение мэра миссии власти города в судьбе клуба
Городской председатель Львова Андрей Садовый побывал вчера на домашнем матче "Карпат" с "Днепр-1" (1:1) и рассказал о том, чем власть может помочь футбольному клубу.
Мэр считает, что город может присоединиться организационно.
Может действительно, как в Барселоне или португальских клубах можно будет сделать народную команду.
В Украине таких прецедентов нету. У нас или олигархи владельцы футбольных клубов, или ...олигархи. На самом деле. А народной команды нету. Львов может попытаться это сделать.
Садовый видит, что менеджмент Карпат находится в очень сложной ситуации.
Я понимаю, что финансирование недостаточное. Собрание акционеров не проводились 8 лет. Должно состояться в середине марта.
Но, чтобы вы понимали: городская власть не намерена быть владельцем футбольного клуба. Боже упаси! Это не компетенция городских властей.
Мы готовы помочь футбольному клубу, болельщикам, юридически и организационно создать народную команду. В этом мы видим свою миссию, - говорит мэр.