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Суркис: То, что творит федерация - это беспредел
О наказании и VAR
Президент "Динамо" Игорь Суркис возмутился действиям Украинской ассоциации футбола (УАФ) в случае с наказанием клуба за действие болельщиков на гостевом матче с "Шахтером" в осенней части сезона.
По убеждению президента клуба, игра без зрителей - это не футбол.
То, что творит наша федерация футбола - это беспредел. Просто беспредел! Если болельщики что-то нарушили в гостевом матче, то должны быть и наказаны на гостевом матче. Но ни в коем случае не на домашней арене!
Высказался Суркис и по поводу введения системы VAR.
Это хорошая система. И если люди на ней будут работать так же, как это делают в Европе, профессионально подходить к работе, понимать, как возникают спорные моменты и правильно их трактовать, то я только за то, чтобы футбол был честный и мячи, которые забивают честно, были засчитаны. А те, которые из положения вне игры или с нарушениями правил - их необходимо отменять.
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