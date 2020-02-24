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Суркис: То, что творит федерация - это беспредел

Премьер-лига
(1 голосов)

О наказании и VAR

Суркис: То, что творит федерация - это беспредел
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис возмутился действиям Украинской ассоциации футбола (УАФ) в случае с наказанием клуба за действие болельщиков на гостевом матче с "Шахтером" в осенней части сезона.

По убеждению президента клуба, игра без зрителей - это не футбол.

То, что творит наша федерация футбола - это беспредел. Просто беспредел! Если болельщики что-то нарушили в гостевом матче, то должны быть и наказаны на гостевом матче. Но ни в коем случае не на домашней арене!

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Высказался Суркис и по поводу введения системы VAR.

Это хорошая система. И если люди на ней будут работать так же, как это делают в Европе, профессионально подходить к работе, понимать, как возникают спорные моменты и правильно их трактовать, то я только за то, чтобы футбол был честный и мячи, которые забивают честно, были засчитаны. А те, которые из положения вне игры или с нарушениями правил - их необходимо отменять.

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В статье: Игорь Суркис расизм Динамо (Киев) VAR УАФ Расистский скандал во время Классического
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (3)
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Romerik (YNWA)
24.02.2020 в 14:31
От меня всегда прикалывают такие новости, когда один ворюга и бандит кричит за беспредел других воров и бандитов... Не с одной ли тарелки ели когда-то, г.Суркис...
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.02.2020 в 14:13
До речі, а коли перевибори президента УАФ?
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0
support (Kyiv)
24.02.2020 в 14:21
Думаешь у Динамо появится шанс на чемпионство с такой игрой ?
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