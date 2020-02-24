Суркис: То, что творит федерация - это беспредел

Президент "Динамо" Игорь Суркис возмутился действиям Украинской ассоциации футбола (УАФ) в случае с наказанием клуба за действие болельщиков на гостевом матче с "Шахтером" в осенней части сезона.

По убеждению президента клуба, игра без зрителей - это не футбол.

То, что творит наша федерация футбола - это беспредел. Просто беспредел! Если болельщики что-то нарушили в гостевом матче, то должны быть и наказаны на гостевом матче. Но ни в коем случае не на домашней арене!

Высказался Суркис и по поводу введения системы VAR.