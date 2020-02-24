У Коноплянки был шанс проявить себя, но он провел очередной серый матч. О чём говорить после 19 тура УПЛ

"Карпаты" приятно удивили

В составе львовского клуба на игру с "Днепром-1" вышло четверо новичков. Большинство из них присоединилось к команде уже по ходу турецкого сбора, так что говорить о сыгранности, казалось, не стоит.

На самом деле, практически все вписались в игру гармонично, разве что Остап Притула эпизодами выпадал из "рисунка", особенно во втором тайме. Правда списать это можно на молодость. Зато Матар отметил дебют голом, Пасич этот гол организовал, сделав результативную передачу, а вот Андро Гиоргадзе в целом провел хороший матч, не допуская оплошностей в центре защиты. Приятно было смотреть на взаимодействие Мартинса и Ляха на правом фланге, а также на привычную активность Дубинчака слева. Удаление последнего, скорее, несчастный случай, вызванный сверхжеланием себя проявить и принести пользу команде. Но в том, что команда во Львове сейчас есть, сомнений никаких! Артур Кисляченко

У Коноплянки был шанс проявить себя, но он провел очередной серый матч

Каштру серьезно перетасовал состав в центральном матче тура, понимая всю важность лиссабонского поединка. Игровое время получили все - от молодых Бондаря и Трубина до “без пяти минут” основных Додо и Тете. Вышло у них не очень, а потому во втором тайме на поле появились Тайсон и Марлос. Результат добыть удалось, но вопросов осталось немало.

В первую очередь это касается Евгения Коноплянки. Левый вингер мог блеснуть в этом матче, но, в основном, оставил после себя негативные впечатления. Сейчас он полностью проигрывает конкуренцию Тайсону, а значит до лета у него будет не так много игрового времени. Подобное вызывает опасения из-за предстоящего Евро. Если он продолжит так играть, то, крайне вероятно, не будет основным в команде Шевченко.

Но пока, это все вопросы будущего, а в настоящем мы имеем следующее - Коно так и не может вписаться в игру “горняков” и неизвестно, под силам ли ему это сделать. В важных матчах сезона его роль, увы, выходить на замену в середине вторых таймов. Георгий Грошев

За зиму в "Динамо" ничего не изменилось

Мы уже несколько раз сравнивали события в киевском клубе с Днём сурка. Похоже, не лишним будет сейчас вновь вспомнить легендарный фильм с Биллом Мюрреем.

По ходу прошлой осени болельщики говорили, что соперники вроде "Колоса" играют с "Динамо" на равных. Прошли зимние сборы, и - ничего не изменилось. В действиях "бело-синих" не чувствуется авторитета, который должен доказать, почему киевляне претендент №1 на вторую строчку. Пока же неясно, почему именно "динамовцы" должны стартовать летом в ЛЧ, а какой-то из трёх других конкурентов. Может, что-то изменится по ходу весны? Хотя, разве мы не задавались таким же вопросом по ходу осени? Александр Рыженко

"Десна" должна стать еще опытнее после такого поражения

Очень обидно пропускать единственный гол в свои ворота на 90+4 минуте встречи. Особенно, после неплохо проведенного матча. А если добавим, что “северяне” играли против гранда украинского футбола, то и вовсе слезы наворачиваются.

Стоит ли “Десне” впадать в отчаяние после такого поражения? Конечно нет. “Опыт - сын ошибок трудных” и в таких вот обидных матчах он добывается. Команда Рябоконя не выглядела безнадежной, не играла на отбой с первых секунд. Наоборот, они очень солидно оборонялись и даже имели несколько выходов в контратаки. И кто знает, как бы в итоге закончился матч, не появись в Украине система VAR. Есть предположение, что тогда у “Десны” мог быть хороший шанс нанести поражение “горнякам” (причем, первое в сезоне).

Нельзя не отметить неплохой дебют эстонского защитника Йоонаса Тамма. Оборона черниговчан и до этого была сильнейшей их линией, а с приходом такого легионера она должна стать только надежнее. Георгий Грошев

Поражение "Александрии" не показательно

Главную сенсацию тура не стоит рассматривать, как нечто тенденциозное. Да, "Александрия" на фоне запрета заявлять новичков продемонстрировала совсем не убедительную игру. Но этот факт очень легко объясняется кадровыми проблемами.

Сила команды Шарана – интенсивность, скорость, давление. Когда у вас выпадают основные фланговые защитники и на их место приходится ставить номинального центрального защитника и хавбека-универсала (тем самым ослабляя центр поля), а также когда вы не можете задействовать самого опасного игрока атаки – это не может не сказаться на игре вашей команды.

Владимир Шаран пригрозил тем, кто не выкладывается на тренировках, переводом в дубль, однако хочется верить, что тренер сказал это лишь для проформы – чтобы не расслаблялись. Вот если "Александрия" не сможет победить "Львов" в следующем туре с Лучкевичем и Мирошниченко на флангах и Банадой и Ковальцом в центре, вот тогда можно начинать волноваться за способность команды быть конкурентной в первой шестерке. Сергей Швец

Матчи вроде "Олимпик" - "Львов" нужно назначать на утро четверга

Потому что такой футбол никому не интересен.

Практически во всех топовых европейских лигах главные матчи тура (а не второстепенные) ставят на более позднее время. Но УПЛ и телетрансляторов этот вопрос почему-то не тревожит. Нет ни единого аргумента, почему зритель в прайм-тайм воскресенья должен тратить своё время на футбол двух претендентов разве что на десятое место. Мало того, что это был поединок без зрителей (потому что обе команды, мягко говоря, не на первых ролях в своих городах), так ещё и игра была унылой до невозможности.

Неясно, почему такой поединок не поставить, например, на вечер пятницы, чтобы закрыть телевизионный слот. Так же зритель в обед воскресенья должен был параллельно наблюдать за играми в Александрии и Львове, но зато ближе к периоду сна выбора вообще не было. Вот честно: на канале "Культура" события развиваются динамичнее и в целом интриги больше, чем вчера на стадионе имени Лобановского. Александр Рыженко

Шапито в защите "Днепра-1"

Это уже не смешно. Днепряне еще в осенней части чемпионата надежностью в обороне не славились, очень много голов были "привозами". Причем Папа Гуйе в них тоже был замечен. Не улучшилось положение вещей и после зимних сборов, по крайней мере при прострелах с флангов низом в направлении сенегальца у фанатов СК и дальше будет "екать", так как справляется он с ними через раз.

В воскресном матче дважды Папа "пожарил", и это приводило к срезкам партнеров, не ожидавших "медвежьей услуги" от опытного защитника. Логинов попал в штангу, Полевой выбивал так, что мяч совсем немного со стойкой разминулся. Если в предстоящих поединках с "Динамо" и "Шахтером" и без того грозным соперникам будут помогать еще и собственные защитники, как бы не случился позор команды Михайленко... Артур Кисляченко

В материале использованы фото ФК "Шахтёр", Александра Приходько / UA-Футбол, ФК "Александрия" и ФК "Олимпик"