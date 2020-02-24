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Шевченко призывает поверить миллиметрам от VAR

Премьер-лига
(1 голосов)
Шевченко призывает поверить миллиметрам от VAR
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко высказался по поводу введения VAR в Украинской Премьер-лиге.

Это футбол! По крайней мере каждый момент будет пересматриватся.

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Если есть спорные, до миллиметра, моменты и компьютер показывает, что "вне игры", то это факт!

И этот факт нужно воспринимать таким, какой он есть.

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В статье: Андрей Шевченко УПЛ VAR УАФ
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Источник:
Великий футбол

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