Шевченко призывает поверить миллиметрам от VAR

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко высказался по поводу введения VAR в Украинской Премьер-лиге.

Это футбол! По крайней мере каждый момент будет пересматриватся.

Если есть спорные, до миллиметра, моменты и компьютер показывает, что "вне игры", то это факт!

И этот факт нужно воспринимать таким, какой он есть.