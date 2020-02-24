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Козловский: Лучше ложкой по батарее стучать, чем с Садовым о футболе разговаривать

Премьер-лига
(1 голосов)

Козловский VS Садовый

Козловский: Лучше ложкой по батарее стучать, чем с Садовым о футболе разговаривать
Новина українською

Президент "Руха" и депутат Львовского городского совета Григорий Козловский побывал на матче УПЛ "Карпат" с "Днепр-1" (1:1).

Он высказался в русле дискуссии о будущем львовского футбольного клуба и участия в этом городского совета.

В частности, Козловский объяснил, почему не захотел сидеть в VIP-ложе рядом с мэром Львова Андреем Садовым.

Сидеть рядом с фарисеями и фальшивыми людьми я не имею желания.

Ложкой по батарее стучать - то же, что общаться с Андреем Ивановичем (Садовым, - ред.) о футболе. Даже, думаю, ложкой по батареям стучать - это лучше. Хотя бы мыши убегут. А здесь - даже звука никакого не будет.

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Козловский убежден, что Львов должен принять финансовое обязательство за "Карпаты" и выделять деньги на клуб.

Постановление проголосовано и легитимно. А то, что Андрей Иванович хочет или не хочет - это его проблема. Андрей Иванович здесь - не царь или бог в городе и от одной только его мысли здесь ничего не зависит.

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В статье: Андрей Садовый Карпаты (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (5)
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Dnepr-75 (Днiпро)
24.02.2020 в 16:29
Ох и рожа и шапка супер,а с Садовым можно о свалке поговорить.
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+1
0
avatar
Суржику--бій (Краматорск)
24.02.2020 в 15:41
"Козловський переконаний, що Львів має взяти фінансове зобов’язання за "Карпати" і виділяти гроші на клуб".Може, у платників податків инша думка ?
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+3
-1
Королів Антон (Берген - Жидачів)
24.02.2020 в 15:50
А отут з Краматорськом Не погодитись не можна
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+1
-1
аалекс ( Крым)
24.02.2020 в 14:54
Обиделся что ли?
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0
-2
Королів Антон (Берген - Жидачів)
24.02.2020 в 15:51
Вибори попереду. А в Козловського своя кандидатура на посаду мера Львова
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+1
-1

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