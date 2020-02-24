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Козловский: Лучше ложкой по батарее стучать, чем с Садовым о футболе разговаривать
Козловский VS Садовый
Президент "Руха" и депутат Львовского городского совета Григорий Козловский побывал на матче УПЛ "Карпат" с "Днепр-1" (1:1).
Он высказался в русле дискуссии о будущем львовского футбольного клуба и участия в этом городского совета.
В частности, Козловский объяснил, почему не захотел сидеть в VIP-ложе рядом с мэром Львова Андреем Садовым.
Сидеть рядом с фарисеями и фальшивыми людьми я не имею желания.
Ложкой по батарее стучать - то же, что общаться с Андреем Ивановичем (Садовым, - ред.) о футболе. Даже, думаю, ложкой по батареям стучать - это лучше. Хотя бы мыши убегут. А здесь - даже звука никакого не будет.
Козловский убежден, что Львов должен принять финансовое обязательство за "Карпаты" и выделять деньги на клуб.
Постановление проголосовано и легитимно. А то, что Андрей Иванович хочет или не хочет - это его проблема. Андрей Иванович здесь - не царь или бог в городе и от одной только его мысли здесь ничего не зависит.