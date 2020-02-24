Отскок, еще отскок! Зрительский обзор 19-го тура УПЛ

Несмотря на низкую результативность (чуть больше чем по голу на команду, в среднем) в целом назвал бы первый тур нового года достаточно интересным. С ходу отметил бы, что никому не удалось в нем выиграть с разницей более чем в один мяч. Повсюду кипела нешуточная борьба за очки. А еще гости (в числе которых не было фаворитов) набрали больше очков, чем хозяева.

Шахтер – Десна 1:0

Динамо – Ворскла 2:1

Мариуполь – Заря 1:2

Александрия – Колос 1:2

Карпаты – Днепр 1:1

Олимпик – Львов 0:1

Зрелищность.Наиболее смотрибельным был матч "Динамо" - "Ворскла". Особенно второй тайм, вместивший в себя голевых моментов, которых хватило бы на целую игру. Нормально смотрелись, в этом смысле, также поединки в Мариуполе (несмотря на состояние поля) и Харькове.

В Александрии о первом тайме можно и не вспоминать, зато второй получился содержательным. Во Львове, напротив, после перерыва костер игры как-то постепенно затухал. А то, что явили миру "Олимпик" со "Львовом", можно было бы охарактеризовать емким определением "тихий ужас".

Интрига. Здесь порадовали куда как больше. Раньше всего отзвучал последний выстрел во Львове, где "Карпаты" могли выйти вперед за счет усилий соперника: Полевой едва не срезал мяч в свои ворота в середине второго тайма. Богунов принес победу "Львову" в Киеве на 84-й минуте. Промах Чоботенко пятью минутами позже не позволил уйти от поражения "Мариуполю".

В половине же матчей все решилось в компенсированное время. Сначала Вербич принес победу "Динамо". На следующей минуте Смирный оформил три очка для "Колоса" в Александрии. А Марлос вытащил "Шахтер" и вовсе на 90+4-й. Особо подчеркну, что для достижения желаемого результата обоим фаворитам пришлось забивать под занавесочку поистине шедевральные голы.

Логика. Самым закономерным, на мой взгляд, стал счет игры "Мариуполя" с "Зарей" - 1:2. "Шахтер" тоже "наиграл" на минимальную победу над "Десной", возможно, с таким же счетом.

"Динамо" могло выигрывать у "Ворсклы" и крупнее. "Колос" был ближе к победе, чем "Александрия", и только.

А вот "Карпаты" вполне заслуживали трех очков, как по мне. На свой гол они "наиграли" еще до перерыва, тогда как "Днепр" использовал уникальный для себя шанс в этом поединке. Ну и "Олимпик" со "Львовом", по-хорошему, должны были скатать унылую и беспросветную "нулевку".

Словом, в общем, здесь бабушка надвое сказала.

Судейство. Парадоксально, но наибольшие разночтения в оценках вызвал эпизод из матча, в котором дебютировала система ВАР – отмененный гол Гуцуляка в ворота "Шахтера" на 59-й минуте, при 0:0. Признаюсь честно, сам встретил сей вердикт нецензурной бранью. Не потому что болел против чемпиона – потому что легитимность забитого мяча показалась очевидной.

Но не все тут оказалось так просто. Мнения классиков экспертизы сайта разошлись, но один из них, считаю, был более убедителен. А процитирую своего приятеля-арбитра: "В такой ситуации "вне игры" не фиксируется, если игрок четко играет, или пытается сыграть в мяч. Здесь рикошет, поэтому "вне игры".

Смотрим видео и убеждаемся: Коноплянка, даже если и собирался сыграть в мяч, то элементарно не успел этого сделать – мяч именно попал в него. Вообще же, как пишет мой консультант: "Сейчас такие моменты вносят разброд и шатания: иногда сложно определить, играл ли защитник в мяч, или рикошет".

Но в данном случае разобрались правильно: офсайд у Филиппова. ВАРу – зачет. В остальном: гол "Карпат" забит был правильно; возможный пенальти в ворота "Колоса", при 1:2 в Александрии – на усмотрение арбитра (мой приятель, к примеру, не усмотрел бы). Таким образом, нигде судейство на результате однозначно не сказалось. Жалобы – в центральную прачечную.

Везение. Больше всех подфартило "Днепру", который мог пропустить второй гол уже через четыре минуты после первого – на 28-й, что существенно уменьшило бы его шансы отыграться. Но "самострел" Логинова приняла на себя стойка ворот.

Она же помогла "Ворскле" на 47-й минуте, правда уже три минуты спустя Фортуна вернула должок "Динамо" и счет был открыт. Гол Буяльского смотрелся эффектно, но возник практически из воздуха, а потому подозрительно смахивал на дикую случайность.

Личности. А вот здесь шобы да так не очень… Практически безальтернативно в этом туре смотрится Смирный, чей дубль принес победу "Колосу". Лично мне более других запомнились также киевляне Дуэлунд и Вербич. И, пожалуй, все на этом.

Среди вратарей монументом возвышается черниговец Паст с четырьмя взрослыми сэйвами.

Симпатии. Как зрителя, меня, безусловно, больше развлекли самые мастеровитые команды. В первую очередь - "Динамо", потом – "Шахтер" и "Заря". В плане борьбы, повторюсь, на уровне были многие. Откровенно разочаровали, поскольку ожидал от них большего, "Олимпик" и "Днепр".

Таблица. "Десна" с "Александрией" поотстали от призовой тройки – первые ожидаемо, вторые скорее из-за внутренних проблем – и это не есть хорошо для турнира.

"Колос" прыгнул в шестерку, обойдя "Мариуполь" и оторвавшись от прочих конкурентов. Вот уж для кого тур стал счастливым. Как, впрочем, и для "Львова", который существенно улучшил свои позиции, почти догнав "Днепр" с "Олимпиком".

Ну и шажок вверх сделали "Карпаты", подтянувшись к "Ворскле", которая в Киеве смотрелась отнюдь не робкой. А стало быть, вечер внизу не обещает быть томным.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 19 17 2 0 51-9 +42 53 2 Динамо 19 12 3 4 38-13 +25 39 3 Заря 19 11 4 4 36-17 +19 37 4 Десна 19 10 3 6 29-14 +15 33 5 ФК Александрия 19 10 3 6 24-19 +5 33 6 Колос 19 7 2 10 20-32 -12 23 7 ФК Мариуполь 19 5 7 7 18-28 -10 22 8 СК Днепр-1 19 5 4 10 19-29 -10 19 9 Олимпик 19 5 3 11 16-33 -17 18 10 ФК Львов 19 5 3 11 15-32 -17 18 11 Ворскла 19 4 2 13 13-35 -22 14 12 Карпаты 19 2 6 11 16-34 -18 12

Анонсы. Афиша следующего тура не балует яркими вывесками. Из всех пар соперников наиболее близки друг к другу в таблице "Десна" и "Мариуполь". Но и здесь черниговцы выглядят фаворитами. Пожалуй, мне будет любопытно, как себя покажут явные неудачники тура минувшего: "Александрия" и "Олимпик". Да и имевший бледный вид "Днепр".

В целом же увиденное сразу после долгого перерыва настраивает на оптимистический лад. Нормальный был тур. Я бы сказал, боевой. Начали без раскачки, как будто и впрямь прошло не два месяца с лишним, а неделя. И это радует.