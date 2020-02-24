Гонка бомбардиров УПЛ. Леднев вышел на чистое второе место, Вербич догнал Тайсона

Первый после перерыва тур в Украинской Премьер-лиге внес коррективы в рейтинг бомбардиров чемпионата.

Богдан Леднев принес победу "Заре" над "Мариуполем" фирменным ударом со штрафного. Для атакующего полузащитника это уже десятый гол в сезоне, что позволило ему обойти в таблице Александра Филиппова из "Десны". Отставание от лидера - Жуниора Мораеса - составляет пять мячей.

Филиппов теперь вынужден делить третье место с Марлосом, который нанес решающий удар в противостоянии с "Десной" на последних секундах. На счету обоих по девять голов, правда, Александр сыграл на два матча больше.

Артем Беседин пока держится в первой пятерке с восемью результативными ударами, но учитывая вероятное наказание за допинг, форвард "Динамо" в ближайшее время потеряет позиции. Его могут обойти, например, одноклубники Вербич и Цыганков, у которых по семь голов, как и у Тайсона и Хлебаса. Беньямин, напомним, спас киевлян от осечки в игре с "Ворсклой", забив, пожалуй, лучший гол в туре.

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Напоследок отметим рывок Евгения Смирного из "Колоса". Дубль арендованного у "Динамо" форварда в поединке с "Александрией" позволил ему заскочить в первую десятку. Правда, десятое место он делит с Юрченко, де Пеной, Русином, Назариной и Ковальцем.