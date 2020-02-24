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Гонка бомбардиров УПЛ. Леднев вышел на чистое второе место, Вербич догнал Тайсона
Победитель Александрии заскочил в первую десятку
Первый после перерыва тур в Украинской Премьер-лиге внес коррективы в рейтинг бомбардиров чемпионата.
Богдан Леднев принес победу "Заре" над "Мариуполем" фирменным ударом со штрафного. Для атакующего полузащитника это уже десятый гол в сезоне, что позволило ему обойти в таблице Александра Филиппова из "Десны". Отставание от лидера - Жуниора Мораеса - составляет пять мячей.
Филиппов теперь вынужден делить третье место с Марлосом, который нанес решающий удар в противостоянии с "Десной" на последних секундах. На счету обоих по девять голов, правда, Александр сыграл на два матча больше.
Артем Беседин пока держится в первой пятерке с восемью результативными ударами, но учитывая вероятное наказание за допинг, форвард "Динамо" в ближайшее время потеряет позиции. Его могут обойти, например, одноклубники Вербич и Цыганков, у которых по семь голов, как и у Тайсона и Хлебаса. Беньямин, напомним, спас киевлян от осечки в игре с "Ворсклой", забив, пожалуй, лучший гол в туре.
Напоследок отметим рывок Евгения Смирного из "Колоса". Дубль арендованного у "Динамо" форварда в поединке с "Александрией" позволил ему заскочить в первую десятку. Правда, десятое место он делит с Юрченко, де Пеной, Русином, Назариной и Ковальцем.
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Жуниор Мораес
|Шахтер
|15 (1)
|17
|0.88
|2
|Богдан Леднев
|Заря
|10 (1)
|17
|0.59
|3
|Марлос
|Шахтер
|9 (1)
|15
|0.6
|4
|Александр Филиппов
|Десна
|9 (1)
|17
|0.53
|5
|Артем Беседин
|Динамо
|8 (1)
|13
|0.62
|6
|Дмитрий Хлёбас
|Десна
|7
|13
|0.54
|7
|Беньямин Вербич
|Динамо
|7 (1)
|14
|0.5
|8
|Тайсон
|Шахтер
|7 (2)
|14
|0.5
|9
|Виктор Цыганков
|Динамо
|7 (3)
|18
|0.39
|10
|Евгений Смирный
|Колос
|5
|15
|0.33