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Гонка бомбардиров УПЛ. Леднев вышел на чистое второе место, Вербич догнал Тайсона

Премьер-лига
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Победитель Александрии заскочил в первую десятку

Гонка бомбардиров УПЛ. Леднев вышел на чистое второе место, Вербич догнал Тайсона
UA-Футбол
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Первый после перерыва тур в Украинской Премьер-лиге внес коррективы в рейтинг бомбардиров чемпионата.

Богдан Леднев принес победу "Заре" над "Мариуполем" фирменным ударом со штрафного. Для атакующего полузащитника это уже десятый гол в сезоне, что позволило ему обойти в таблице Александра Филиппова из "Десны". Отставание от лидера - Жуниора Мораеса - составляет пять мячей.

Филиппов теперь вынужден делить третье место с Марлосом, который нанес решающий удар в противостоянии с "Десной" на последних секундах. На счету обоих по девять голов, правда, Александр сыграл на два матча больше.

Артем Беседин пока держится в первой пятерке с восемью результативными ударами, но учитывая вероятное наказание за допинг, форвард "Динамо" в ближайшее время потеряет позиции. Его могут обойти, например, одноклубники Вербич и Цыганков, у которых по семь голов, как и у Тайсона и Хлебаса. Беньямин, напомним, спас киевлян от осечки в игре с "Ворсклой", забив, пожалуй, лучший гол в туре.

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Напоследок отметим рывок Евгения Смирного из "Колоса". Дубль арендованного у "Динамо" форварда в поединке с "Александрией" позволил ему заскочить в первую десятку. Правда, десятое место он делит с Юрченко, де Пеной, Русином, Назариной и Ковальцем.

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Жуниор Мораес Шахтер 15 (1) 17 0.88
2 Богдан Леднев Заря 10 (1) 17 0.59
3 Марлос Шахтер 9 (1) 15 0.6
4 Александр Филиппов Десна 9 (1) 17 0.53
5 Артем Беседин Динамо 8 (1) 13 0.62
6 Дмитрий Хлёбас Десна 7 13 0.54
7 Беньямин Вербич Динамо 7 (1) 14 0.5
8 Тайсон Шахтер 7 (2) 14 0.5
9 Виктор Цыганков Динамо 7 (3) 18 0.39
10 Евгений Смирный Колос 5 15 0.33
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В статье: Жуниор Мораес Богдан Леднев Беньямин Вербич
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