Определен лучший арбитр 19-го тура Favbet Лига

UA-Футбол совместно с экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаромм и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист Игорь Семйон.

Итак, по итогам 19-го игрового дня лучшим признан опытный Дмитрий Кутаков. Он работал на матче "Карпаты" - "Днепр-1" (1:1), показал восемь желтых карточек, две из которых превратились в красную.