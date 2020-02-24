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Определен лучший арбитр 19-го тура Favbet Лига
Второе признание для опытного рефери
UA-Футбол совместно с экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаромм и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист Игорь Семйон.
Итак, по итогам 19-го игрового дня лучшим признан опытный Дмитрий Кутаков. Он работал на матче "Карпаты" - "Днепр-1" (1:1), показал восемь желтых карточек, две из которых превратились в красную.
Для Дмитрия Кутакова это второе подобное признание в этом сезоне. Ранее лучшими в туре становились Денис Шурман (1-й тур), Владимир Новохатний (2-й тур), Ярослав Козык (3-й, 9-й и 12-й туры), Андрей Коваленко (4-й тур), Александр Дердо (5-й тур), Анатолий Абдула (6-й и 17-й туры), Виталий Романов (7-й тур), Екатерина Монзуль (8-й тур), Юрий Можаровский (10-й тур), Евгений Арановский (11-й и 16-й туры), Дмитрий Бондаренко (13-й тур), Виктор Копиевский (14-й тур), Дмитрий Кутаков (15-й тур) и Виктор Копиевский (18-й тур).