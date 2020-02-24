Ящишин: Предлагаем богатым людям взять 50% клуба за 1 грн или бесплатно

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин рассказал, как развивается история с передачей клуба корпоративных прав в собственность Львова.

"Если бы дали землю, финансирование бы продолжилось. Об этом знал Садовый, депутаты об этом прекрасно знали. Все это знали. Четко и ясно стоял вопрос: есть земля – есть финансирование, нет земли – нет финансирования.

Земля должна была стать ключевым фактором развития клуба. Мы бы могли привлечь разного рода инвестиции.

Компания, которая владеет 50% клуба, поручила мне соответственными документами право вести переговоры, продавать, отдавать 50% клуба за 1 грн или даже бесплатно, потому что в решении горсовета указано, что бесплатно должны быть переданы корпоративные права.

Мы связались со многими известными богатыми людьми, потенциальными инвесторами. Предлагаем им помочь "Карпатам" или взять клуб за 1 грн или бесплатно и дать ему вторую жизнь", – сказал Ящишин.