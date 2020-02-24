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Премьер-лига

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На 6 матчах 19-го тура УПЛ побывали 10,5 тысяч болельщиков

Премьер-лига
(1 голосов)

Такой футбол нам не нужен?

На 6 матчах 19-го тура УПЛ побывали 10,5 тысяч болельщиков
Новина українською

На этих выходных УПЛ вышла из спячки. В Украине возобновился футбольный чемпионат и прошел 19 тур.

Впрочем, столь долгожданное событие не заставило болельщиков пойти на стадионы. Посещаемость матчей УПЛ по-прежнему катастрофически мала.

Так, больше всего болельщиков в отчетном туре посетили матч "Шахтера" и "Десны" (1:0) в Харькове, аж 3469 зрителя.

Меньше всего зрителей присутствовало на матче "Олимпик" - "Львов" 0:1 в Киеве. На трибунах было всего 357 человек.

Возможно, плачевную статистику смог бы подправить домашний матч "Динамо" с "Ворсклой" (2:1), однако киевляне в наказание за поведение своих болельщиков играли без зрителей.

Таким образом, на 6 матчах 19-го тура побывало 10 476 болельщиков. Откровенно плачевный показатель, который дает усредненную цифру в 1746 зрителей на матч.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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octavi4 (Warszawa)
24.02.2020 в 17:16
Жееесть
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skopa (Харьков)
24.02.2020 в 17:13
ого.....
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