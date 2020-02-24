На 6 матчах 19-го тура УПЛ побывали 10,5 тысяч болельщиков

На этих выходных УПЛ вышла из спячки. В Украине возобновился футбольный чемпионат и прошел 19 тур.

Впрочем, столь долгожданное событие не заставило болельщиков пойти на стадионы. Посещаемость матчей УПЛ по-прежнему катастрофически мала.

Так, больше всего болельщиков в отчетном туре посетили матч "Шахтера" и "Десны" (1:0) в Харькове, аж 3469 зрителя.

Меньше всего зрителей присутствовало на матче "Олимпик" - "Львов" 0:1 в Киеве. На трибунах было всего 357 человек.

Возможно, плачевную статистику смог бы подправить домашний матч "Динамо" с "Ворсклой" (2:1), однако киевляне в наказание за поведение своих болельщиков играли без зрителей.

Таким образом, на 6 матчах 19-го тура побывало 10 476 болельщиков. Откровенно плачевный показатель, который дает усредненную цифру в 1746 зрителей на матч.