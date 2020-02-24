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Марлос: Иногда VAR разрушает проделанную тобой работу

Премьер-лига
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Хавбек рассказал о матчах с Десной и Бенфикой

Марлос: Иногда VAR разрушает проделанную тобой работу
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Марлос, забивший победный мяч в матче 19-го тура УПЛ с "Десной" (1:0), рассказал о своем голе и игре, системе VAR и настрое на "Бенфику".

– Сложная игра с хорошей командой, а перед этим был тяжелый поединок с "Бенфикой". Лично я пока не чувствую, что набрал оптимальную форму, и работаю, чтобы прибавить физически. Но мы провели неплохой матч, особенно первый тайм, который оказался очень интенсивным. Во второй половине было труднее: "Десна" закрылась в обороне, стала сзади, однако благодаря нашим техническим данным удалось решить исход встречи в свою пользу.

– VAR в предыдущих матчах играл не в пользу "Шахтера", а сейчас помог команде?

– VAR – это очень важная составляющая. Иногда, конечно, система разрушает проделанную тобой работу, например, был аннулирован мой мяч в ворота "Бенфики". Теперь же VAR обрадовал нас, отменив гол соперника. Что корректно, то корректно. Я думаю, футболу это на пользу.

– Настрой на "Бенфику" боевой?

– Постараемся сделать все для победы. Верю, мы заслуживаем пройти дальше. Усердно работаем для того, чтобы этот момент поскорее настал. Год очень значимый как для клуба, так и для Украины, ведь наша сборная будет выступать на Евро… Крайне важно сейчас побеждать с "Шахтером" в Лиге Европы, добиваться результата и продолжать выступать в еврокубках.

– Учитывая, что "Шахтер" остается единственной командой, которая в этом сезоне продолжает бороться за коэффициент страны в таблице УЕФА, о вас сейчас переживает вся Украина.

– Очень рад, что нас поддерживают. Понимаю, насколько "Шахтер" важен для страны, поэтому победа будет для всех украинцев.

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В статье: Марлос Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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