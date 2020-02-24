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Матузалем: Президент Шахтера хотел добиться того, чтобы я больше никогда не мог играть в футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Мату рассказал о своем скандальном переходе в Сарагосу

Матузалем: Президент Шахтера хотел добиться того, чтобы я больше никогда не мог играть в футбол
Новина українською

Экс-хавбек "Шахтера" Матузалем, рассказал о своем скандальном переходе в испанскую "Сарагосу".

Напомним, что летом 2007-го года Матузалем в одностороннем порядке разорвал контракт с Шахтером и подписал с "Сарагосой". Суд по этому делу тянулся годами. "Шахтер" его выиграл и должен был получить от "Сарагосы" около 14 миллионов евро компенсации.

— Да, у меня были проблемы из-за ФИФА. Но я не хотел много думать об этом. Говорю искренне. Если бы я думал, то утонул бы в мыслях. Я очень переживал из-за президента "Шахтера". Сначала они хотели наказать "Сарагосу", а потом старались добиться того, чтобы я больше никогда не мог играть в футбол. Это был очень беспокойный период в моей жизни.

— Это было страшно?

— Да, да. Очень.

— Почему?

— Вы знаете, что в мире футбола есть люди, с которыми нужно быть очень осторожными. У президента "Шахтера" была большая роль в процессе против "Сарагосы" и меня. Когда он пытался сделать так, чтобы я больше не играл в футбол, я очень волновался. Даже когда я покинул "Сарагосу" и перебрался в Италию, я видел, что процесс будет продолжен. Я никогда не переставал беспокоиться.

— В "Шахтере" не понимали, почему вы решили перебраться в столицу Арагона.

— Я хотел играть в лучшей лиге мира, чтобы получить шанс попасть на чемпионат мира и продолжать расти. Когда появилась возможность перейти в "Сарагосу", я подумал и сказал агенту: "Давай сделаем это". Я не думал о проблемах, которые могут последовать. "Шахтер" был отличным клубом в то время, но "Сарагоса" котировалась выше. И, возможно, та команда могла бы быть лучше, так как мы ставили задачу о чемпионстве.

— "Шахтер" подписал вас за большие деньги и там говорили, что клуб делал ставку на вас.

— Агапито Иглесиас (бывший владелец "Сарагосы" - прим.) хотел делать большие дела. Он был очень предан мне. Перед тем, как подписать контракт с "Сарагосой", мы отобедали вместе, и он рассказал мне все, чего хочет добиться. Я думал только о том, чтобы стать чемпионом Испании. Обидно, что этот проект не добился чего-то большего. Это было безумие, когда мы вылетели в Сегунду. Я не могу такое объяснить, у меня просто нет слов.

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В статье: Матузалем Шахтер (Донецк) "Сарагоса"
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.02.2020 в 18:52
Такий він, президент шахтьора...
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0
-2
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Fata Morgana (Запорожье)
24.02.2020 в 18:50
Ты просто чудачила на букву "Мэ", матузалемчик! Непорядочный и не о чём не хотящий думать! А надо бы! И то что ничего путнего у тебя не получилось то так тебе и надо!
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+2
-1
zavo25
24.02.2020 в 18:45
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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0
-3
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
24.02.2020 в 18:47
Пшол вон!
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+3
-1

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