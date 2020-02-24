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Рябоконь: Наши судьи умеют судить не хуже кого-либо в мире. А VAR – это просто помощь
Наставник Десны высказался о внедрении в УПЛ системы VAR
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал внедрение в УПЛ системы видеопомощи рефери (VAR).
"Наши судьи умеют судить не хуже кого-либо в мире. Возможно, им что-то мешало, не знаю. Но они умеют судить.
А VAR – это так, помощь. Главное, чтобы VAR не управлял судьями", – сказал Рябоконь.
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Источник:ПРОФУТБОЛ
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Киев)
24.02.2020 в 19:10
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zavo25
24.02.2020 в 18:44
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