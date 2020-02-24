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Рябоконь: Наши судьи умеют судить не хуже кого-либо в мире. А VAR – это просто помощь

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник Десны высказался о внедрении в УПЛ системы VAR

Рябоконь: Наши судьи умеют судить не хуже кого-либо в мире. А VAR – это просто помощь
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал внедрение в УПЛ системы видеопомощи рефери (VAR).

"Наши судьи умеют судить не хуже кого-либо в мире. Возможно, им что-то мешало, не знаю. Но они умеют судить.

А VAR – это так, помощь. Главное, чтобы VAR не управлял судьями", – сказал Рябоконь.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (3)
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Spokoyno (Киев)
24.02.2020 в 19:10
Та ЗАЛЕЖНІСТЬ їм заважає... від начальства, грошей, вподобань
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zavo25
24.02.2020 в 18:44
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.02.2020 в 18:36
Чого ж їх, таких класних, не допускають до суддівства у світі, поясни Рябокінь?
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