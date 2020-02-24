Рябоконь: Наши судьи умеют судить не хуже кого-либо в мире. А VAR – это просто помощь

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал внедрение в УПЛ системы видеопомощи рефери (VAR).

"Наши судьи умеют судить не хуже кого-либо в мире. Возможно, им что-то мешало, не знаю. Но они умеют судить.

А VAR – это так, помощь. Главное, чтобы VAR не управлял судьями", – сказал Рябоконь.