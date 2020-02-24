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УПЛ назвала лучшего тренера 19-го тура

Премьер-лига
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Заря Скрипника обыграла Мариуполь

УПЛ назвала лучшего тренера 19-го тура
Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги очередного тура в украинской Премьер-Лиге и назвало лучшего тренера.

Лучшим тренером 19-го тура был назван наставник "Зари" Висктор Скрипник. Его подопечные одержали выездную победу над "Мариуполем" (2:1), закрепившись на 3-м месте в турнирной таблице.

Тренер получил от экспертов за этот тур средний балл 4.6 из 5 возможных.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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