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Балашов: Наверное, это была худшая игра в исполнении Олимпика при Висенте Гомесе

Премьер-лига
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Олимпик минимально уступил Львову

Балашов: Наверное, это была худшая игра в исполнении Олимпика при Висенте Гомесе
Новина українською

Хавбек "Олимпика" Виталий Балашов прокомментировал поражение от "Львова" (0:1) в матче 19-го тура УПЛ.

"По горячим следам тяжело делать выводы. У нас будет теоретическое занятие, где мы разберем наши ошибки. Нужно признать, что, пожалуй, это была худшая игра в нашем исполнении при Висенте Гомесе. Мы не выполнили установку на матч, подвели тренерский штаб.

Надеюсь, это станет хорошей встряской для нас, наставники укажут каждому на его ошибки, и подобный провал не повторится", - сказал Балашов.

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В статье: Виталий Балашов Олимпик (Донецк)
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Источник:
ФК Олимпик

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