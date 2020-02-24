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Балашов: Наверное, это была худшая игра в исполнении Олимпика при Висенте Гомесе
Олимпик минимально уступил Львову
Хавбек "Олимпика" Виталий Балашов прокомментировал поражение от "Львова" (0:1) в матче 19-го тура УПЛ.
"По горячим следам тяжело делать выводы. У нас будет теоретическое занятие, где мы разберем наши ошибки. Нужно признать, что, пожалуй, это была худшая игра в нашем исполнении при Висенте Гомесе. Мы не выполнили установку на матч, подвели тренерский штаб.
Надеюсь, это станет хорошей встряской для нас, наставники укажут каждому на его ошибки, и подобный провал не повторится", - сказал Балашов.
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Источник:ФК Олимпик
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