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Буяльский: Если откровенно, то, наверное, я против VAR
Хавбек Динамо - о внедрении системы видеопомощи рефери
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал внедрение в УПЛ системы видеопомощи рефери (VAR).
"Если не в нашу сторону, тогда я против VAR, если в нашу, тогда за. Но если откровенно, то, наверное, я против VAR.
Вот если бы в последнем голе "Ворскле" было положение вне игры – все, опустошение такое было бы. Поэтому лучше без VAR", – сказал Буяльский.
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Источник:Football Hub
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