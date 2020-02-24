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Буяльский: Если откровенно, то, наверное, я против VAR

Премьер-лига
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Хавбек Динамо - о внедрении системы видеопомощи рефери

Буяльский: Если откровенно, то, наверное, я против VAR
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал внедрение в УПЛ системы видеопомощи рефери (VAR).

"Если не в нашу сторону, тогда я против VAR, если в нашу, тогда за. Но если откровенно, то, наверное, я против VAR.

Вот если бы в последнем голе "Ворскле" было положение вне игры – все, опустошение такое было бы. Поэтому лучше без VAR", – сказал Буяльский.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) VAR
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Источник:
Football Hub

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