Буяльский: Если откровенно, то, наверное, я против VAR

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал внедрение в УПЛ системы видеопомощи рефери (VAR).

"Если не в нашу сторону, тогда я против VAR, если в нашу, тогда за. Но если откровенно, то, наверное, я против VAR.

Вот если бы в последнем голе "Ворскле" было положение вне игры – все, опустошение такое было бы. Поэтому лучше без VAR", – сказал Буяльский.