Михайличенко: Если вы не можете сделать VAR для всех, то лучше вообще не делать

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал внедрение в УПЛ системы видеопомощи рефери (VAR).

"Я за VAR, но я как тренер команды не понимаю один момент. Считаю, что в соревнованиях все должны участвовать на равных условиях.

Если вы не можете сделать VAR для всех, то лучше вообще не делать. Чтобы все обязательно были в равных условиях. Обязательно", - сказал Михайличенко.