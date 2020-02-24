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Михайличенко: Если вы не можете сделать VAR для всех, то лучше вообще не делать

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник киевлян прояснил свою позицию по VAR

Михайличенко: Если вы не можете сделать VAR для всех, то лучше вообще не делать
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал внедрение в УПЛ системы видеопомощи рефери (VAR).

"Я за VAR, но я как тренер команды не понимаю один момент. Считаю, что в соревнованиях все должны участвовать на равных условиях.

Если вы не можете сделать VAR для всех, то лучше вообще не делать. Чтобы все обязательно были в равных условиях. Обязательно", - сказал Михайличенко.

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (3)
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satellite (Харьков)
24.02.2020 в 19:56
С Михайличенко,согласен на все 100....
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+7
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 20:26
неужели? а кто же кротам будет голы отменять? :)
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+3
0
vl@dimir (Ровно)
24.02.2020 в 19:46
100%
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+7
0

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