Премьер-лига
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Во вторник 25 февраля состоится жеребьевка второго этапа УПЛ
Начнется мероприятие в 11:00
УПЛ назвала дату жеребьевки второго этапа чемпионата.
Мероприятие состоится в Доме Футбола во вторник 25 февраля. Начало – в 11:00.
Напомним, что в первом этапе УПЛ осталось провести три тура, после чего состоится деление команд на две шестерки.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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