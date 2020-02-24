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Во вторник 25 февраля состоится жеребьевка второго этапа УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Начнется мероприятие в 11:00

Во вторник 25 февраля состоится жеребьевка второго этапа УПЛ
Новина українською

УПЛ назвала дату жеребьевки второго этапа чемпионата.

Мероприятие состоится в Доме Футбола во вторник 25 февраля. Начало – в 11:00.

Напомним, что в первом этапе УПЛ осталось провести три тура, после чего состоится деление команд на две шестерки.

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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