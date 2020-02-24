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Лучи: Просмотр VAR на поле убеждает людей, игроков, зрителей

Премьер-лига
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Глава комитета арбитров высказался о дальнейшем развитии VAR в Украине

Лучи: Просмотр VAR на поле убеждает людей, игроков, зрителей
Новина українською

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи прокомментировал внедрение в УПЛ системы видеопомощи рефери (VAR).

"Ассоциация сделала свой первый шаг. Сейчас надо будет вступить Премьер-лиге. Я не хочу ввязываться в вопросы, которые касаются не меня, но именно в других странах VAR финансируют профессиональные лиги.

Мы будем ориентироваться на Италию, где много просмотров на протяжении матча. Потому что просмотр на поле убеждает людей, игроков, зрителей. Что именно сейчас оценивается и принимается решение: белое или черное.

Я считаю, просмотр на поле – это очень необходимая вещь. Если арбитр не свистит – это значит, что он не видел", – сказал Лучи.

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В статье: Лучано Лучи VAR
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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